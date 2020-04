De 'Knappe Koppen' buigen zich over een nieuwe vraag

In 'Knappe Koppen' geven topwetenschappers antwoord op kijkersvragen. De vraag van vandaag is van Laura. Zij wil weten of je kunt leren concentreren. Laura heeft altijd al problemen gehad met focussen.

Ze is al een paar studies begonnen en heeft nog niets afgerond. Ze heeft het idee dat ze zich niet goed kan concentreren. Komend jaar wil ze een nieuwe studie beginnen en vraagt zich af of dat wel goed gaat komen. In het Trippenhuis, de zetel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, krijgt Laura antwoord op haar vraag in de vorm van een privécollege van Stefan van der Stigchel. Hij is hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Stefan van der Stigchel werkt aan fundamentele vragen over onbewuste invloeden op gedrag. Hij weet dus alles van concentratie en zal Laura’s vraag zeker kunnen beantwoorden.

