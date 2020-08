'De Kennis van Nu' special: Het geheim van de zwerm

De betoverende dans van de vogelzwerm, soms wel honderden, duizenden vogels tegelijk, wordt al heel lang gezien als een groot mysterie.

De zwerm lijkt zich als een lichaam te bewegen, met een brein. Hoe doen de vogels dat? En het zijn niet alleen vogels die zich in zwermen kunnen voortbewegen.

Door nieuwe technologieën lukt het wetenschappers steeds beter om het geheim van de zwerm te ontrafelen. Het wetenschapsprogramma van de NTR, 'De Kennis van Nu', laat in een extra lange special bijzondere en betoverende staaltjes 'zwermintelligentie' zien en toont wat de wetenschap hier mee kan.

Op het Max Planck Instituut in Konstanz, Duitsland heeft bioloog Iain Couzin een speeltuin voor biologen gecreëerd. Cameraatjes volgen groepen vissen, sprinkhanen balanceren op een bal in een virtual reality bak met nepgras en vogels vliegen rond met kleine rugzakjes waarmee al hun gesprekken worden afgeluisterd. Couzin ziet verrassende overeenkomsten: 'We beginnen net te ontdekken hoe alles met elkaar in verband staat, we zien nog maar het topje van de ijsberg.'

Ondertussen probeert een groep Hongaarse robotici met drones een zwerm na te bootsen. Al jaren sleutelen de Hongaren aan een soort vogelbrein voor hun drones, waardoor deze volledig zelfstandig als zwerm kunnen vliegen. Het Hongaarse leger houdt hun vorderingen nauwkeurig in de gaten.

In de VS past software-ontwikkelaar Louis Rosenberg de zwermintelligentie van honingbijen toe in de maatschappij. 'Als vogels, bijen en vissen samen zoveel slimmer zijn, waarom wij mensen dan niet? We kunnen mensen verbinden en een groot superbrein vormen.'

'De Kennis van Nu special: Het geheim van de zwerm', woensdag 5 augustus om 22.05 uur bij de NTR op NPO 2.