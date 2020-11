'De Kennis van Nu' over 'opgeknapte organen'

Foto: © NTR 2020

Dat je als donor geregistreerd staat wil niet zeggen dat je ooit ook donor wordt, want maar één op de tweehonderd overledenen is nu geschikt als orgaandonor.

Het grootste deel van alle beschikbare organen wordt afgekeurd voor transplantatie. Nederlandse wetenschappers lopen voorop in het opknappen van afgekeurde organen, om ze toch nog een kans te geven.

Ondanks de nieuwe donorwet staan er nog 1271 patiënten op de wachtlijst voor een donororgaan. Afgelopen jaar overleden er 118 mensen omdat ze niet op tijd een donororgaan kregen.

Slechts een klein deel van alle beschikbare donororganen wordt getransplanteerd, want als er twijfels zijn over de kwaliteit van een donororgaan, krijgt het geen tweede leven in een ander lichaam. Omdat er zo’n groot tekort aan donororganen is, is het zonde dat de twijfelgevallen niet benut worden.

In het Universitair Medisch Centrum Groningen willen transplantatiechirurgen de afgekeurde levers toch een kans geven. Ze leggen levers van twijfelachtige kwaliteit in een speciale machine die het menselijk lichaam nabootst, om te testen of de levers doen wat ze moeten doen. Presentator Dirk de Bekker volgt dit proces en ziet hoe men met man en macht vecht om een afgekeurde donorlever toch te kunnen transplanteren.

Ondertussen volgt presentator Elisabeth van Nimwegen in Eindhoven hoe onderzoekers een varkenshart uit het slachthuis in het lab weer tot leven wekken. Het onderzoek moet er in de toekomst toe leiden dat het mogelijk zal zijn om een hart van een patiënt buiten het lichaam te behandelen (of te repareren) en daarna weer terug te plaatsen in hetzelfde lichaam.

'De Kennis van Nu' is het wetenschapsprogramma van de NTR, gepresenteerd door Dirk de Bekker, Elisabeth van Nimwegen en Lieven Scheire.

