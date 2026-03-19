De jacht op de erfenis in 'Meldpunt Actueel'

Nederland staat aan de vooravond van een historische en ongekende overdracht van vermogen, vaak omschreven als de 'erfenis-tsunami'. Babyboomers laten naar verwachting de komende decennia zo'n duizend miljard euro na aan erfenissen.

Met zo’n 180.000 overlijdens per jaar én de grootste vermogensovergang ooit, kan het niet uitblijven: een toename in strijd en ruzies rond erfenissen. Maar ook opvallend: de zeer actieve ‘jacht’ van goede doelen op een deel van die nalatenschappen.

Volgens erfrechtadvocaat Joost Diks is de toename van het aantal ruzies over nalatenschappen al jaren aan de gang, maar steeds vaker mondt zo’n conflict uit in een juridische procedure. 'Exacte cijfers zijn niet bekend, maar het wemelt van de rechterlijke uitspraken over erfenissen. En dan te bedenken dat er ook nog veel zaken worden geschikt, zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen en niet alle uitspraken worden gepubliceerd', aldus Diks. In 'Meldpunt Actueel' vertelt Adrie van den Tillaart over zijn jarenlange strijd rond de erfenis van een oom, die uiteindelijk na vier jaar beslecht werd door de rechter.

Maar niet alleen families hebben te maken met nalatenschappen. Er is nog een andere belangrijke speler in ‘de jacht op de erfenis’: goede doelen. Via een enorm reclameoffensief, met radio- en tv-spotjes, advertenties en voorlichtingscampagnes maken organisaties zoals het Rode Kruis, KWF-Kankerbestrijding en de Dierenbescherming mensen bewust van de mogelijkheid om geld na te laten aan een goed doel. Nu liggen die inkomsten voor goede doelen-organisaties jaarlijks op zo’n 1 miljard euro en de komende jaren, zo is de verwachting, verdubbelt dit bedrag. Een miljardenbusiness met enorme - en soms tegenstrijdige - belangen. Volgens Joran van den Berg van de stichting Donateursbelangen werken sommige goede doelen daarbij op het randje van het toelaatbare. Elles de Bruin spreekt hierover in de studio met erfrecht-advocaat Joost Diks en notaris Lucienne van der Geld.

'Meldpunt Actueel', vrijdag 20 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.