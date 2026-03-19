De jacht op de erfenis in 'Meldpunt Actueel'
Nederland staat aan de vooravond van een historische en ongekende overdracht van vermogen, vaak omschreven als de 'erfenis-tsunami'. Babyboomers laten naar verwachting de komende decennia zo'n duizend miljard euro na aan erfenissen.
Met zo’n 180.000 overlijdens per jaar én de grootste vermogensovergang ooit, kan het niet uitblijven: een toename in strijd en ruzies rond erfenissen. Maar ook opvallend: de zeer actieve ‘jacht’ van goede doelen op een deel van die nalatenschappen.
Volgens erfrechtadvocaat Joost Diks is de toename van het aantal ruzies over nalatenschappen al jaren aan de gang, maar steeds vaker mondt zo’n conflict uit in een juridische procedure. 'Exacte cijfers zijn niet bekend, maar het wemelt van de rechterlijke uitspraken over erfenissen. En dan te bedenken dat er ook nog veel zaken worden geschikt, zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen en niet alle uitspraken worden gepubliceerd', aldus Diks. In 'Meldpunt Actueel' vertelt Adrie van den Tillaart over zijn jarenlange strijd rond de erfenis van een oom, die uiteindelijk na vier jaar beslecht werd door de rechter.
Maar niet alleen families hebben te maken met nalatenschappen. Er is nog een andere belangrijke speler in ‘de jacht op de erfenis’: goede doelen. Via een enorm reclameoffensief, met radio- en tv-spotjes, advertenties en voorlichtingscampagnes maken organisaties zoals het Rode Kruis, KWF-Kankerbestrijding en de Dierenbescherming mensen bewust van de mogelijkheid om geld na te laten aan een goed doel. Nu liggen die inkomsten voor goede doelen-organisaties jaarlijks op zo’n 1 miljard euro en de komende jaren, zo is de verwachting, verdubbelt dit bedrag. Een miljardenbusiness met enorme - en soms tegenstrijdige - belangen. Volgens Joran van den Berg van de stichting Donateursbelangen werken sommige goede doelen daarbij op het randje van het toelaatbare. Elles de Bruin spreekt hierover in de studio met erfrecht-advocaat Joost Diks en notaris Lucienne van der Geld.
'Meldpunt Actueel', vrijdag 20 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.
Meer artikels over Omroep MAX
- Ray 'Albert' Verhaeghe wordt voor zijn 100ste verjaardag verrast door zijn 'Familie'
- 'VRT Zomerhit': heel de zomer lang VRT aan zee in Blankenberge
- Kijkcijfers: dinsdag 17 maart 2026
- VRT NWS documentaire herdenkt aanslagen: '22/3 tien jaar geleden'
- 'Taboes' over partnergeweld tegen mannen: Robbert Rodenburg opent het gesprek
- Peter Boeckx volgt verschillende zedenzaken en gaat ook in gesprek met Reuben D.B. in 'Justice For All'
- Speciale 'Mocronado’s' van Omroep WNL toont contrast tussen generaties
- 'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is': Wesley kent spelverloop van 'De Box' beter dan allesweter Koen
- Dinsdag in 'Je Zal Het Maar Hebben': Op zijn knieën
- Willy-dj Tomas De Soete duikt de 'Willy 500 van de jaren '90' in met smerigste filmscène ooit
- Merel Westrik stopt op JOE
- JOE-dj Kai Merckx zoekt nieuwe vorst: luisteraars maken maken kans op een 'Koninklijk Leven'
- Eindbedrag 3FM Serious Request bekendgemaakt: 18.848.700 euro voor Spieren voor Spieren
- Hans Zimmer elfde jaar op rij populairste componist 'NPO Filmmuziek Top 400'
-
HOO-RAY! Ray 'Albert' Verhaeghe wordt 100!
-
Willy duikt (letterlijk) in de jaren '90
-
'En dan zeggen ze dat ne sjotter dom is'
-
'De Trein' is een exclusieve rit achter de schermen van NMBS
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
-
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
-
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
-
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
-
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
Kijktip van de dag
Tien jaar na de aanslagen van 22 maart 2016 brengt VRT NWS een unieke historische en maatschappelijke documentaire op basis van een zorgvuldige selectie van beelden van bewakingscamera's. VRT NWS bekijkt de beelden van deze gitzwarte dag met elf slachtoffers, nabestaanden, speurders en hulpverleners. Welke impact hebben de aanslagen gehad op hun leven en waar staan ze vandaag? Hoe houden we de collectieve herinnering in stand voor de huidige en toekomstige generaties?
'22/3 Tien Jaar Geleden', om 20.45 uur op VRT 1.