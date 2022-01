De highlights van Disney Channel in februari

Foto: Disney Channel - © The Walt Disney Company Benelux 2022

'De Geest en Molly McGee' volgt de uitbundige tiener Molly McGee en het mopperende spook Scratch. Als een van de spreuken van Scratch fout gaat, worden de twee voor altijd aan elkaar verbonden.

Vanaf 31 januari, elke maandag t/m vrijdag om 16.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

MICKEY MOUSE FUNHOUSE

'Mickey Mouse Funhouse' is een fantastische plek waar Funny, een magisch speelhuis dat praat en interactie heeft met Mickey, Minnie en hun vriendjes, de groep meeneemt op gekke en grappige avonturen vol fantasiespel en wensvervulling.

Vanaf 12 februari, elke zaterdag en zondag om 06.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DE KUIKENCLUB

Zeg hallo tegen de Kuikenclub! 's Werelds beste (en mogelijk de enige) uit kuikentjes-bestaande politie-eenheid!

Vanaf 20 februari, elke zaterdag en zondag om 06.50 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SYDNEY TO THE MAX

'Sydney to the Max' speelt zich af in het hier en nu en bevat flashbacks naar de jaren negentig. De serie draait om de levenslustige middelbare scholiere Sydney Reynolds die bij haar alleenstaande vader, Max, en haar progressieve grootmoeder, Judy, woont.

Vanaf 12 februari, elke zaterdag en zondag om 11.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

AMPHIBIA

Anne en de Plantars verlaten de knusse beslotenheid van Wartwood om naar de verre stad Newtopia te reizen, op zoek naar de mysteries van de muziekdoos. Onderweg belanden ze op exotische nieuwe locaties, ontdekken ze verborgen geheimen en ervaren ze onverwachte herenigingen terwijl ze blijven zoeken naar een manier om Anne thuis te krijgen.

Vanaf 7 februari, elke maandag t/m vrijdag om 08.00 uur op Disney XD.

BLOK

MAFFE MAANDAG

Beleef elke werkdag de mafste avonturen samen met 'Phineas & Ferb', 'Groen in de Grote stad' en 'Gravity falls'!

Vanaf 31 januari, elke maandag t/m vrijdag vanaf 13:30 uur op Disney XD.

MARATHON

POKÉMON

Kijk elke zaterdag en zondag naar extra veel avonturen samen met Ash en Pikachu!

Vanaf 5 februari, elke zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

MARATHON

POKÉMON DAG

Om het 26 jarig bestaan van Pokémon te vieren is er op Pokemon Dag een extra lange Pokémon Marathon te zien. Dat wordt kijken dus!

Op zondag 27 februari, vanaf 10.00 uur op Disney XD.