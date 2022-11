De highlights van Cartoon Network voor november 2022

Robin, Beast Boy, Cyborg, Raven en Starfire wonen in Jump City en vormen samen het superheldenteam de Teen Titans. Wanneer ze de wereld niet aan het redden zijn, leven ze samen als tieners zonder bemoeizuchtige volwassenen.

De misdaad bestrijden is zeker niet hun enige prioriteit. De jonge helden worstelen ook met andere problemen zoals beslissen wie de was doet, achterhalen wat de leukste grap ter wereld is en uitzoeken waar ze de lekkerste sandwich kunnen vinden. De Titans staan altijd paraat voor een avontuur, binnen én buiten het huis.

Bekijk de nieuwe afleveringen van het zevende seizoen van 'Teen Titans Go!' vanaf 28 november elke dag om 17.20 uur bij Cartoon Network.

Total Dramarama

Vanaf 21 november

elke weekdag om 15.00 uur

De 'Total Dramarama' serie herintroduceert een aantal van de originele 'Total Drama' personages in een alternatief universum waar ze verouderd zijn van peuters tot tieners en verzorgd worden door Chef Hatchet. Elke aflevering bevat dromen, grappen, bekentenissen, en flashbacks.

Gloednieuwe afleveringen van het derde seizoen van 'Total Dramarama' zijn te zien vanaf 21 november, elke weekdag om 15u00 bij Cartoon Network.

Cartoon Network Sinterklaas Countdown

Vanaf 12 november

Elke dag om 15.55 uur

Sinterklaas komt naar de stad! Terwijl hij door het land reist om iedereen z'n schoentje te vullen, word je uitgenodigd om samen met je favoriete CN-vrienden af te tellen naar pakjesavond. Zij brengen deze spannende tijd door met veel leuke avonturen. Samen met hen is wachten allesbehalve saai. Uitgelichte shows zijn: 'Teen Titans Go!', 'The Amazing World of Gumball', 'Craig of the Creek' en 'We Bare Bears'.