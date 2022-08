De Europese kampioenschappen bij de NOS

Donderdag 11 augustus start het multi-event De Europese kampioenschappen. In München en Rome worden er tien EK's in tien dagen tijd gehouden. De NOS is er dagelijks bij, met rechtstreekse uitzendingen op televisie, radio en veel sport via de livestream in de NOS- app en op NOS.nl.

Via NOS.nl en de NOS-app is er bijna de hele dag live sport te zien. Op televisie is er vanaf ’s middag tot in de avond veel live sport, afwisselend op NPO 1, NPO 2 en NPO 3. In de weekenden zijn er langere uitzendingen. Op de radio wordt er geflitst in de lopende programmering.

München en Rome

Dit is de tweede editie van De Europese Kampioenschappen. München is het decor voor de EK’s atletiek, turnen, wielrennen, roeien, beachvolleybal, triatlon, kanosprint, tafeltennis en sportklimmen. De strijd om de Europese titels bij het zwemmen vinden plaats in Rome.

Hierna volgt een tijdschema bij de NOS (onder voorbehoud van wijzigingen). Naast aparte livestreams op NOS.nl en de NOS-app, zijn ook alle uitzendingen op televisie daar te zien.

Donderdag 11 augustus

NOS.nl & NOS-app

10.00 – 12.02 Turnen kwalificatie en Meerkamp

18.00 – 19.20 Zwemmen

Vrijdag 12 augustus

16.25 – 19.54 uur, NPO 2

16.30-19.15 Baanwielrennen

18.00-19.50 Zwemmen

NOS.nl & NOS-app

17.15 – 19.15 Triatlon

Zaterdag 13 augustus

NOS.nl & NOS-app

11.29 – 13.45 Roeien

14.00 – 15.40 Turnen

17.00 – 20.25 uur, NPO 2

17.00 – 17.30 Roeien, Turnen (samenvattingen)

17.30 – 20.15 Baanwielrennen

18.00 – 20.00 Zwemmen

Zondag 14 augustus

10.15 – 18.51 uur, NPO 1

10.15 -15.30 Wielrennen

14.30 -17.30 Turnen en roeien (ook aandacht voor WK paardensport)

17.45 – 20.50 Baanwielrennen

18.00 – 19.30 Zwemmen

20.22-20.57 uur, NPO 1

17.45 – 20.50 Baanwielrennen

NOS.nl & NOS-app

12.26 – 14.10 Roeien

14.30 – 17.20 Turnen

18.00 – 19.30 Triatlon

Maandag 15 augustus

NOS.nl & NOS-app

10.00 – 14.15 Marathon

16.25 – 17.50 uur, NPO 1

17.48 – 19.51 uur, NPO 2

19.50 – 22.30 uur, NPO 3

16.25 – 19.20 Baanwielrennen

18.00 – 20.00 Zwemmen

18.15 – 22.30 Atletiek

Dinsdag 16 augustus

16.25 – 17.48 uur, NPO 1

17.48 – 19.53 uur, NPO 2

16.30 – 19.15 Baanwielrennen

18.00 – 20.15 Zwemmen

19.50-22.40 uur, NPO 3

20.00 – 22.30 Atletiek

Woensdag 17 augustus

NOS.nl & NOS-app

14.00 – 15.30 Tijdrit wielrennen

17.50 – 19.54 uur, NPO 2

18.00 – 19.40 Zwemmen

19.45 – 22.40 uur, NPO 3

19.45 – 22.40 Atletiek

Donderdag 18 augustus

NOS.nl & NOS-app

09.00 – 11.00 Open water zwemen 10km

19.50 – 22.15 uur, NPO 3

20.00 – 22.15 Atletiek

Vrijdag 19 augustus

20.32 – 22.40 uur, NPO 3

20.15 – 22.30 Atletiek

Zaterdag 20 augustus

NOS.nl & NOS-app

12.00-13.40 Mountainbike

20.25 – 22.30 uur, NPO 3

20.00 – 22.30 Atletiek

Zondag 21 augustus

11.30 – 18.55 uur, NPO 1 (Ook live Vuelta)

11.30 – 15.00 Wegwedstrijd

13.45 -17.20 Turnen

16.00 – 19.00 Beachvolleybal

19.45 – 21.40 uur, NPO 3

19.00 – 21.30 Atletiek

NOS.nl & NOS-app

13.45 – 17.20 Turnen toestelfinales