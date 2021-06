De eindsessie komt dichterbij in 'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me'

Nick, Simon en Kees leven naar de eindsessie met de oud-muzikanten van ABBA toe. Maar voordat het zover is, krijgen ze van ABBA-biograaf Carl Magnus Palm een flitscursus ABBA-album covers lezen op een plek die elke ABBA-fan zal herkennen.

Voor de uitvoering van 'I Have A Dream' hebben de heren het kinderkoor van de International School of Stockholm uitgenodigd. Dan is het eindelijk de dag waar iedereen zich op heeft verheugd. Een reünie van oude en nieuwe vrienden, die samen een drietal ABBA nummers ter gehore brengen in een Nick en Simon-jasje. Eenmaal thuis wacht er een verrassing waar Kees nooit van had durven dromen...

'Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me', vrijdag 4 juni om 20.35 uur op NPO 1.