De boeren gaan op citytrip met hun kersverse liefdes

In 'Boer zoekt Vrouw' zijn de keuzes gemaakt, de stellen gaan op citytrip. Boer Hans en Annette zitten in het Ierse Clifden, boerin Janine en Sander gaan genieten van Lissabon in Portugal, boer Evert en Maud reizen af naar het Kroatische Split, boer Rob en Wendy ontdekken het Franse Reims en boer Jouke en Karlijn zoeken het hogerop in Kopenhagen, de bruisende hoofdstad van Denemarken.

Boer Hans en Annette worden na hun eerste nacht in Clifden verrast met een ontbijt op bed. Het is alsof ze al jaren bij elkaar zijn. Annette: 'We zijn wie we zijn en het gaat gewoon automatisch en dat is een heel speciaal gevoel.' Ook Hans geniet ervan: 'Het is bijzonder dat het zo vertrouwd voelt, dat je wakker wordt en eigenlijk niets hoeft te zeggen. Misschien heb ik daar lang op moeten wachten en daar ben ik nu heel blij mee.' Ze gaan met een visser kreeften vangen en hebben veel plezier met een potje golf. Houden ze het Ierse gras een beetje heel?

Boerin Janine en Sander zijn samen in het warme Lissabon. Ze slenteren door de stad, kijken naar de vergezichten en leren surfen. Bij Sander wordt het gevoel voor Janine alleen maar meer en meer: 'Een mooie stad en een mooie vrouw, wat wil je nog meer?' Voor Janine is het tijd om na te denken over de toekomst, wat wil ze wel en wat niet: 'Ik wil Sander echt beter leren kennen en vind het fijn meer tijd met hem door te brengen. Maar een vakantie kan ook een relatie maken of breken, we gaan het zien.'

De champagne gaat open bij boer Evert en Maud in een regenachtig Split. 'Het is even wennen om van het leven op de boerderij nu ineens in een prachtige hotelkamer te zijn', vertelt Maud. Ze trotseren weer en wind en kijken na een klim uit over de stad. En de Krka watervallen zijn nog indrukwekkender door de vele regenval. Evert heeft nog wat moeite met het feit dat Maud wellicht haar leven wil opgeven om bij hem te zijn: 'Je vraagt nogal wat, want als het niets wordt dan staat ze met lege handen.' Wat besluiten ze te gaan doen?

Boer Rob en Wendy zijn in Reims. Ze ontdekken de omgeving op de fiets door het Franse landschap. En ze krijgen een rondleiding door de eeuwenoude champagnekelders die onder de stad liggen. Ze leren sabreren en drinken champagne. Wendy houdt nog steeds wat afstand maar voelt zich steeds meer op haar gemak; “Aan de ene kant beweeg wel wat meer naar hem toe, dat is fijn en toch merk ik ook dat ik het nog niet voel”. Voor Rob is het anders: 'Ik word blij als ik haar zie. Ze is nog ongrijpbaar voor me, maar dat vind ik wel uitdagend.'

Boer Jouke en Karlijn zijn aangekomen in Kopenhagen. Ze gaan varen, lekker eten en dagen elkaar uit tijdens het wintersporten op het dak van een hypermoderne energiecentrale. Jouke heeft zijn vrouw gevonden en geniet volop: 'Ik vind het heel bijzonder. Ik kon het me niet voorstellen aan het begin van dit avontuur dat het zo zou eindigen.' Voor Karlijn is dit nieuw: 'Je leert elkaar in een snel tempo zo goed kennen en dat dit binnen een week als zo goed voelt is geweldig.'

'Boer zoekt Vrouw', zondag 8 mei om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.