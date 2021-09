De BEAM Kerkdienst is terug bij de EO!

Foto: © EO 2021

Het nieuwe seizoen van de 'BEAM Kerkdienst' wordt afgetrapt met voorganger en EO-presentator Jurjen ten Brinke over het onderwerp 'de kerk'. Want, waarom is de kerk er eigenlijk? Waarom gaan er iedere zondag zo veel mensen heen? En waarom ziet een kerkdienst eruit zoals hij eruitziet?