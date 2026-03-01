Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Ontdek wanneer het nieuwe seizoen van ‘So You Think You Can Dance’ start bij VTM
Nieuwe avonturen en speciale weekends op Cartoon Network in maart

De Barone-familie terug op de buis: 'Everybody Loves Raymond' komt naar Comedy Central

zondag 1 maart 2026

Maak je klaar voor een flinke dosis gezelligheid, herkenbaarheid en vlijmscherpe grappen. Comedy Central haalt een van de meest geliefde komedieseries aller tijden terug naar de Nederlandse televisie.

Vanaf maandag 2 maart verwelkomt de familie Barone je elke werkavond om 22.00 uur in hun woonkamer op Long Island in de meermaals bekroonde sitcom 'Everybody Loves Raymond'.


De sitcom volgt sportverslaggever Ray Barone, zijn vrouw Debra en hun drie kinderen. Hoewel ze hun eigen plekje hebben, zijn Ray’s ouders Marie en Frank en zijn broer Robert nooit ver weg. Sterker nog: ze wonen aan de overkant en lopen de deur plat. Dit leidt tot herkenbare en vlijmscherpe humor over het huwelijk, schoonouders, rivaliteit tussen broers en kleine dagelijkse irritaties die kunnen uitgroeien tot grotere drama’s.

Met maar liefst 15 Emmy Awards op zak is de serie een absoluut klassieker in het comedygenre. Of je nu bent opgegroeid met de gevatte opmerkingen van Marie of de serie nu pas ontdekt: de dynamiek van de Barones en de humor en herkenbaarheid van de serie is tijdloos. Comedy Central brengt deze publieksfavoriet terug naar de dagelijkse programmering, precies op tijd om de dag af te sluiten met een lach. 

'Everybody Loves Raymond', vanaf maandag 2 maart elke werkdag om 22.00 uur op Comedy Central.


Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht Team ACE PR/Comedy Central
https://www.comedycentral.nl/
Meer artikels over Comedy Central NL
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Op een vluchtelingentrein naar een onbekende bestemming zitten June en Serena plots naast elkaar gevangen. De chaos aan de Canadese grens heeft hen samengebracht in een beklemmende reis waar oude wonden opengereten worden en nieuwe conflicten oplaaien. Terwijl de wereld om hen heen verder instort, moeten twee vrouwen die elkaar haten, overleven in elkaars nabijheid. Maar kan hun gedwongen bondgenootschap standhouden wanneer de spanning het kookpunt bereikt?

'The Handmaid's Tale', om 20.10 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:30
    Sporza: Kuurne - Brussel - Kuurne
    17:30
    Sporza: WK Basketbal Mannen Kwalificatie 2027
  • 08:00
    Winterbeelden
    17:00
    Wild Scandinavia
  • 16:30
    Dolfje Weerwolfje
    18:00
    Ket & Doc
  • 16:05
    Florentina
    16:35
    America's Funniest Home Videos
  • 16:00
    Ik Vertrek
    17:00
    Waar is Mijn Erfenis
  • 15:45
    Ride Along
    17:35
    The Big Bang Theory
  • 16:30
    Baywatch
    17:20
    All New Traffic Cops
  • 15:50
    Law & Order Toronto: Criminal Intent
    16:40
    ER
  • 16:25
    Geen uitzending
    16:55
    SOS Piet
  • 16:05
    Friends
    16:35
    Tom & Jerry
  • 16:15
    C.S.I. New York
    17:05
    Criminal Minds
  • 16:15
    Family Matters
    19:30
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 16:30
    Retour Masters
    17:25
    Komen Eten
  • 16:20
    Forensic Files II
    20:30
    Panic 9-1-1
  • 16:20
    Alle Zaken op een Rijtje
    16:45
    City Reports
  • 16:29
    Zo doe je het!
    17:00
    Concert
  • 16:30
    Guillaume's Paris
  • 16:25
    The Chelsea Detective
    17:15
    Murdoch Mysteries
  • 15:15
    First Dates Australia
    18:10
    Hudson & Rex
  • 16:25
    NOS Studio Sport Live
    18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
  • 16:25
    Iedereen Verlicht
    16:50
    Socutera
  • 15:30
    Dancing Queen in Hollywood
    16:50
    Klaas Kan Alles Kort