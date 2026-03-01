De Barone-familie terug op de buis: 'Everybody Loves Raymond' komt naar Comedy Central

Maak je klaar voor een flinke dosis gezelligheid, herkenbaarheid en vlijmscherpe grappen. Comedy Central haalt een van de meest geliefde komedieseries aller tijden terug naar de Nederlandse televisie.

Vanaf maandag 2 maart verwelkomt de familie Barone je elke werkavond om 22.00 uur in hun woonkamer op Long Island in de meermaals bekroonde sitcom 'Everybody Loves Raymond'.

De sitcom volgt sportverslaggever Ray Barone, zijn vrouw Debra en hun drie kinderen. Hoewel ze hun eigen plekje hebben, zijn Ray’s ouders Marie en Frank en zijn broer Robert nooit ver weg. Sterker nog: ze wonen aan de overkant en lopen de deur plat. Dit leidt tot herkenbare en vlijmscherpe humor over het huwelijk, schoonouders, rivaliteit tussen broers en kleine dagelijkse irritaties die kunnen uitgroeien tot grotere drama’s.

Met maar liefst 15 Emmy Awards op zak is de serie een absoluut klassieker in het comedygenre. Of je nu bent opgegroeid met de gevatte opmerkingen van Marie of de serie nu pas ontdekt: de dynamiek van de Barones en de humor en herkenbaarheid van de serie is tijdloos. Comedy Central brengt deze publieksfavoriet terug naar de dagelijkse programmering, precies op tijd om de dag af te sluiten met een lach.

'Everybody Loves Raymond', vanaf maandag 2 maart elke werkdag om 22.00 uur op Comedy Central.