'De Avond van de Korte Film' en 20 jaar 'KORT!' op NPO 3

Met 'De Avond van de Korte Film' viert NTR de 20e editie KORT!, het talentontwikkelingstraject voor de korte film van de NTR. In het programma beleven de 10 KORT!-films die dit jaar zijn geproduceerd hun première op tv.

Normaal zouden de films in première zijn gegaan tijdens het NFF, maar door corona kon dit feestje helaas niet doorgaan. Gelukkig vinden ze hun weg naar het publiek via NPO 3.

Deze reeks 'KORT!' is zoals altijd gevuld met heel uiteenlopende personages en situaties, en de makers nemen ons in hun eigen visuele stijl mee naar heel verschillende werelden. Zo komt Henry van Loon oog in oog te staan met zijn imaginaire jeugdvriend, bezoeken Zoe Love Smith en Nora el Koussour een schuimparty om nog één keer hun tienerjaren te beleven en neemt Nico van den Brink ons mee in een gotisch sprookje.

Over 'KORT!'

'KORT!' biedt jaarlijks talentvolle makers de kans om een film van maximaal 10 minuten te realiseren. Het is een bruisend genre dat alle grenzen verkent, en zowel makers als publiek zijn al jaren liefhebber van deze eigenzinnige parels. Op het Nederlands Film Festival zijn inmiddels al 11 Gouden Kalveren gewonnen en ook in het buitenland boeken de films succes. De 20e editie is de laatste editie 'KORT!' die de NTR voortbrengt.

In 'De Avond van de Korte Film' zie je de volgende korte films:

'Leeuwin'

Wanneer de licht-ontvlambare en zwangere Sylvie in de jeugdinstelling te horen krijgt dat ze haar baby’tje na de geboorte zal moeten afstaan, doet ze er alles aan het kind een toekomst buiten de instelling te geven.

Cast: Shira Duizend, Ellen Parren, Mouad Ben-Chaib

Regisseur: Philip Besamusca

Scenarist: Bastiaan Tichler

Producent: Family Affair Films

'Beti'

Jay, een Indiase vrouw die al dertig jaar getrouwd is, negeert al veertien jaar het feit wat haar huwelijk opbreekt. Jay’s man is vreemdgegaan en heeft een dochter met een ander gekregen. En nu staat die dochter, Stacey, bij hen op de stoep — en wil ze hem leren kennen. Immer pragmatisch, besluit Jay’s man om de vrouwen samen thuis te laten terwijl hij gaat werken. Dit maakt Jay woedend en dat reageert ze af op Stacey. Zullen traditie en een diepgeworteld gevoel van verraad plaats kunnen maken voor een nieuwe toevoeging aan de familie?

Cast: Shalini Ramgolam (Ijaya), Keara Patti (Stacey), Narsingh Balwantsingh (Arvind), Helen Arenz (Liz)

Regisseur en scenarist: Amira Duynhouwer

Producent: Pupkin Film

'Stuckwitu'

Gaby en Kesh zijn twee slackers van begin twintig die hun dagen vullen met het ophalen van jeugdherinneringen. Wanneer de twee lucht krijgen van een schuimparty besluiten ze samen nog één keer hun tienerjaren te herbeleven...

Cast: Zoë Love Smith (Kesh), Nora el Koussour (Gaby), Walid Taha El Idrissi (Jamal)

Regisseur: Timo Ottevanger

Scenario: Perla Vita Beerens & Elvira Porcedda

Producent: NL Film & TV

'De Huwelijksreis'

Dertiger Nora heeft een zwaar jaar achter de rug. Dat wordt niet beter wanneer ze opmerkt dat ze steeds dezelfde man blijft tegenkomen...

Cast: Sallie Harmsen (Nora) - Jip Smit (Yuka) - André Dongelmans (Maarten)

Regie & scenario: Nico van den Brink

Producent: NL film & TV

'Kippenkracht'

De onzekere puber Kees wordt na een scheiding gedwongen om met zijn moeder in een tiny house op een appelboomgaard te gaan wonen. Kees wil gewoon zijn oude leven leiden: fitnessen, kip eten en naar zijn ‘normale’ vader. Toch blijken de boomgaard en zijn moeder zo gek nog niet te zijn.

Cast: Mingus Claessen, Hannah van Lunteren, Marisa van Eyle, Murth Mossel

Regie: Maria Philips

Scenario: Manon Verhagen

Producent: Millstreet Films

'Laatste rit'

Als taxichauffeur Oussama (40) met tegenzin de laatste klant van zijn nachtdienst ophaalt,

ontmoet hij de ontwapenende Joyce (50). Onderweg naar haar eindbestemming wil zij graag nog enkele stops maken. De ontmoeting loopt uit in een rit door de stad Rotterdam, die ze allebei niet snel zullen vergeten.

Cast: Walid Benmbarek, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Joy Delima, Thijs Boermans, Jerry Armah, Urias Boerleider

Regie: Edson da Conceicao

Scenario: Leila Sahir en Edson da Conceicao

Producent: IJswater Films

'Nova'

Wanneer Nova (15) haar zusje Ivy samen met haar moeder Maria naar voetbaltraining brengt, zegt de nieuwe trainer Nadia dat Ivy helaas niet meer mee kan doen totdat de contributie is betaald. Woedend haalt Maria Ivy weer van het veld. Wanneer Nova daarna een geruststellende hand van Nadia op haar schouder voelt, wordt ze overvallen door een gevoel dat ze nog niet kent.

Cast: Pauline Bas, Nadia Amin, Naomi Velissariou, Lona van Steekelenburg, Kendrick Etmon

Regie & scenario: Luca Meisters

Producent: IJswater Films

'Snorrie'

In deze licht absurde tragikomedie wordt Freek (Henry van Loon) tijdens het uitruimen van zijn ouderlijk huis verrast met een bezoekje van Snorrie (Wim Willaert), zijn beste vriend uit zijn kindertijd. Hun ongemakkelijke weerzien loopt al snel uit de hand wanneer er steeds meer onverwerkt leed van Snorrie naar boven komt.

Cast: Henry van Loon, Wim Willaert, Sieger Sloot, Rogier Schippers.

Regie en Scenario: Victoria Warmerdam

Producent: OAK Motion Pictures

'Cloudmaker'

Een vliegtuig stopt onverwachts tussen de wolken. Als de kleine Fabiola naar buiten kijkt, ziet ze hoe er aan de horizon een stipje verschijnt, dat steeds dichterbij komt. Dit is Hipólito, een oude man die al decennia tussen de wolken woont. Met behulp van zijn magische handschoenen tovert hij wolken om tot wonderlijke creaties. Maar het afgelopen jaar is Hipólito moe geworden. Het creëren van wolken is een frustrerend en eenzaam beroep. Hipólito wil daarom graag met pensioen en terug naar aarde. Gaat het hem lukken om een waardige opvolger te vinden?

Cast: Hugo Fierro, Luna Cruz Perez, Angelique Boering, Alejandro Pintamalli

Regie & scenario: Hanna van Niekerk

Producent: Hazazah Pictures

'Sea Shadow'

Max (9) kan niet mee met zijn moeder en zusje naar de zee, omdat hij aan zijn spreekbeurt moet werken. Dan ziet Max dat de schaduw van een telefoonoplader op een mannetje lijkt. Hij tekent er oogjes en een mondje bij. Tot zijn verbazing komt het mannetje tot leven! Hij vraagt Max om hem naar zee te brengen. De schaduwzee, die door een vaas op een muur in de kamer wordt geprojecteerd. Max zet alles op alles om het mannetje -voor de zon verdwijnt- naar de zee te brengen. Hij wordt daarbij geholpen door zijn vader, die er gaandeweg in slaagt om een beetje van zijn stoffige volwassenheid af te gooien en met een kinderlijke, onbevangen blik naar de wereld te kijken. En daardoor ook terug dichter bij zijn zoon Max komt.

Cast: Pepijn van der Sman, Guy Clemens, Britte Lagcher

Producent: Submarine

Scenario en regie: Vincent Bal

'KORT!' is een samenwerkingsproject van de NTR, het Nederlands Filmfonds en het NPO-fonds, met steun van het CoBO. Een overzicht van alle 'KORT!'-films die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, vind je op www.ntr.nl/kort en het YouTubekanaal van 'NTR Kort!'.