De andere kant van… Sigrid Kaag in 'Kruispunt'

Onder haar leiding behaalt D66 in 2020 de grootste verkiezingswinst uit de geschiedenis van de partij. Sigrid Kaag danst te midden van haar partijgenoten uitgelaten op een tafel, tot in het buitenland wordt gesproken over 'het Kaag-effect'.

In 'Kruispunt' een portret van een internationale top-diplomate die verzeild raakte in de Haagse politieke arena en daar regelmatig het verwijt krijgt dat haar politieke antenne niet goed staat afgesteld.

Wie is deze vrouw, die zich zonder meer katholiek noemt en over haar politieke werk spreekt als ‘een roeping’? Hoe weert zij zich tegen de (vrouwen)haat en de bedreigingen waarmee ze dagelijks wordt geconfronteerd? En hoe is het voor haar om op dit kantelmoment in de Europese geschiedenis geen minister van Buitenlandse Zaken, maar van Financiën te zijn? Familie, vrienden en politiek duiders belichten de drijfveren van Sigrid Kaag.

Marja Kaag is de oudere nicht van Sigrid; hun vaders zijn broers. Ze schetst het gezin waarin haar vader en die van Sigrid Kaag opgroeiden, in het katholieke Wervershoof. De liturgische kalender bepaalde het ritme van het dagelijks leven. De broers studeerden beiden aan de kerkmuziekschool in Utrecht. ‘Jij weet waar ik vandaan kom’, heeft Sigrid wel eens gezegd, ‘dat is belangrijk voor haar.’ Het gezin van Sigrid Kaag werd getekend door verdriet. Toen ze zes was stierf een broertje, vlak na zijn geboorte. Haar ouders werden ziek en Sigrid en haar zus woonden een tijdje in een pleeggezin. Marja was nauw betrokken bij het afscheid van zowel de vader, als de moeder van Sigrid Kaag.

‘Het geloof is voor haar heel concreet en heel wezenlijk’, zegt predikant Joost Röselaers. Hij is, net als Sigrid Kaag, ‘christen binnen D66’. Ze hebben veel contact over geloof en politiek, over zingeving en spiritualiteit. ‘Ik ken haar rituelen, ook in debatten. Dan weet ik dat ze een hogere dimensie aanroept en erop vertrouwt dat God er is in moeilijke tijden.’

‘Sigrid Kaag is de personificatie van wat vrouwenhaat vermag. Er is geen andere politica die zo te grazen is genomen.’ Politiek duider Kees Boonman vindt de kwalificaties die haar ten deel vallen, ‘ijskoud’, ‘hard’, ‘koel’, ook seksisme. Maar waarom heeft Sigrid Kaag het internationale podium ingeruild voor Nederland? Het is een vraag die Boonman en Philip de Witt Wijnen (NRC) maar moeilijk kunnen beantwoorden. Boonman: ‘Kaag is heel ambitieus. Waarom niet? zal ze misschien hebben gedacht. Maar ze is een kat in een vreemd pakhuis, ze is van een andere soort, een buitenbeentje.’ De Witt Wijnen: ‘Ik heb het idee dat ze partijleider is tegen wil en dank. Gecast door de partij omdat de partij dacht: met jou kunnen we de verkiezingen winnen.’ ‘Weet wel waar je aan begint’, zei vriendin Janne Nijman over haar overstap naar de Nederlandse politiek. ‘Maar Sigrid wil iets bijdragen. En het is niet iemand die wegloopt als er iets van haar gevraagd wordt.’

