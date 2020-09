De 43-jarige Ellen in 'Pretty & Single'

Foto: © KRO-NCRV 2020

Ellen (43 jaar) woont in Alphen aan de Rijn en heeft een eigen bedrijf in hormoon en lifestyle coaching. De blonde schone is een ondernemer in hart en nieren, maar struggelt zelf ook met haar gezondheid door een ziekte aan haar schildklier.

Haar uiterlijk is heel erg belangrijk voor de afgetrainde Ellen, waarin ze soms ook een beetje doorslaat in perfectionisme. Er bestaat geen dag dat Ellen zonder make-up de deur uit gaat. Door een pestverleden en nare relaties loopt haar zelfvertrouwen een flinke deuk op en heeft ze nog steeds niet de liefde van haar leven gevonden. Gaat ze die nu wel vinden, zonder make-up?

Het programma 'Pretty & Single' draait om zes single vrouwen die er prachtig uit zien, maar nog steeds single zijn. Ze zijn een groot deel van de dag met hun uiterlijk bezig, om er zo goed mogelijk uit te zien en imperfecties of onzekerheden te verbergen. Perfect of niet: ze hebben de ware liefde nog niet gevonden. In 'Pretty & Single' geven deze vrouwen zich letterlijk bloot en gaan op date zonder make-up. De presentatie is in handen van Tatum Dagelet.

'Pretty & Single', dinsdag 15 september bij KRO-NCRV om 21.00 uur op NPO 3.