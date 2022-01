'De 3 Sterren Camping' met onder anderen Renze Klamer en Youtuber OnnedDi

YouTuber OnneDi, presentator Renze Klamer en zangeres Shirma Rouse zijn te gast. Onnedi is gek op true crime, ze maakt er zelfs een podcast over. Maar heeft ze wel eens zelf een moord opgelost?

Simon, Kees en Nick hebben speciaal voor deze gelegenheid een crime scene geregeld en nu is het aan de groep om de moord op te lossen. Shirma wil het liefst nog een keer in haar leven een culinaire reis maken, dus is chef London Loy aanwezig om haar daar een handje bij te helpen. Aan de andere kant van de camping laat extra gast Steven Kazan de jongensdroom van Renze Klamer uitkomen, door hem de fijne kneepjes van het goochel vak te leren.

'De 3 Sterren Camping', woensdag 12 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.