De 2Doc: 'Dorp zonder school' laat zien waar een klein dorp groots in kan zijn

Griendtsveen, een pittoresk dorpje in de Peel op de grens tussen Limburg en Brabant, dreigt haar basisschool 'De Driehoek' te verliezen. De school, die al jaren het kloppend hart is van het dorp, staat op het punt haar deuren te moeten sluiten omdat -zo zegt de koepelorganisatie- het leerlingenaantal te laag is om kwalitatief goed onderwijs te bieden.

Maar de bewoners van Griendtsveen weten beter; dit gaat alleen maar om rendement, en zoals altijd -over geld. Als de plannen doorgaan, verdwijnt de zoveelste basisvoorziening uit het dorp en zullen jonge gezinnen wegtrekken. Maar zover laat Griendtsveen het niet komen. Leraren en ouders zijn vastbesloten om hun school te behouden, desnoods door zelf het schoolbestuur te vormen. De strijd voor de school brengt de bewoners dichter bij elkaar en laat de kracht van een hechte gemeenschap zien.

Meester Robert, een van de drie leerkrachten van De Driehoek, fietst iedere dag 20 kilometer heen- en terug vanuit Helmond naar de school. Met zijn 21 jaar ervaring ziet hij de waarde van kleinschalig onderwijs, hij heeft kinderen zien opgroeien en ontwikkelen. Ook meester Robert is bereid er alles aan te doen om De Driehoek te behouden voor sanering. De documentaire volgt de pogingen van ouders, bewoners, leraren en bestuurders om de school, die met haar 42 leerlingen nog net aan de wet voldoet, open te houden. Volgens hen is de situatie in Griendtsveen een voorbeeld van een grotere trend in Nederland: het sluiten van kleine basisscholen in het voordeel van grote kinderopvangcentra. Op deze grote scholen, waar kinderen van vroeg tot laat worden opgevangen, is minder ruimte voor persoonlijke benadering. In tegenstelling tot De Driehoek; daar gaan leerlingen op peelsafari met meester Robert, of is er steun van klasgenoten en leerkrachten wanneer er verdriet is bij een van de leerlingen.

Muziek

‘Terug naar Griendtsveen’, de titelsong van de documentaire, is gecomponeerd en gezongen door Jack Poels, voorman van de bekende band Rowwen Hèze. Jack woont in het dorpje America, zo’n tien kilometer verder dan Griendtsveen. In dat kleine Limburgse dorp is wel nog een basisschool en een supermarkt. De kans bestaat dat kinderen uit Griendtsveen straks naar de basisschool in America moeten gaan, wat de betrokkenheid van Jack extra groot maakt.

‘Terug naar Griendtsveen’ is vanaf 28 augustus te beluisteren via Spotify.

'Dorp zonder school' is een liefdevolle documentaire die laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

‘2Doc: Dorp zonder school’ is een coproductie van BNNVARA en CoBO.

'Dorp zonder school' is donderdag 29 augustus om 22.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.