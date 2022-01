'Darcey & Stacey' zijn terug op TLC

Na een stormachtig jaar van ruzies en romantiek, eindigde het vorige seizoen van 'Darcey & Stacey' uiteindelijk voorspoedig met het huwelijk van Stacey en de verloving van Darcey.

Maar de problemen voor de tweelingzussen zijn daarmee verre van voorbij. Stacey zou graag nog een kind krijgen met haar jongere echtgenoot Florian, maar weet niet of dat op haar 46-jarige leeftijd nog lukt. En omdat Florian vanuit zijn geloof geen voorstander is van IVF, zou dit weleens een no-go kunnen worden. Ondertussen twijfelt Darcey steeds meer aan de goede intenties van haar verloofde Georgi. Het feit dat hij nog steeds zijn huis aanhoudt in Washington DC en mysterieus doet over zijn verblijf daar, brengt Darcey op het gewaagde idee om navraag te gaan doen bij de ex van Georgi. Is hij wel de man van wie Darcey hoopt dat hij is?

Ex-vrouw Octavia doet een pittig boekje open, waardoor Darceys twijfels alleen maar toenemen. Om de spanningen een beetje weg te nemen, besluiten de zussen samen op een minivakantie te gaan naar Turkije en zichzelf te trakteren op plastische chirurgie. Kan Darcey daar ook de rust en het vertrouwen in zichzelf vinden om de juiste beslissing te nemen over haar toekomst met Georgi? Het belooft hoe dan ook weer een bewogen seizoen te worden.

'Darcey & Stacey', vanaf zaterdag 22 januari om 22.00 uur op TLC.