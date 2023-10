Danny is van zijn stuk in 'Oogappels'

Carola ruimt het huis leeg en maakt zich zorgen over haar moeder. Erik neemt een ingrijpende beslissing. Fabie besluit in te gaan op het geflirt van Laszlo en Wouter en Lieke draaien om elkaar heen.

Als het bij Tim en Dina helemaal fout is gegaan zoekt Hansje haar toevlucht bij Erik. Merel loopt Bastiaan weer eens tegen het lijf en Nina heeft een nieuwe collega op haar werk. Danny is van zijn stuk als blijkt dat Marcel in een caravan woont.

'Oogappels', woensdag 25 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.