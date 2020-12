Dagje uit in 'Een Huis Vol'

In Duitsland wordt het nu toch echt eens tijd voor het leren van de Duitse taal maar of iedereen daar nu op zit te wachten is nog maar de vraag.

De voorbereidingen voor het huwelijk zijn in volle gang. Rob en Thaila zijn tegen een hoop bestand maar kunnen ze deze stress ook aan?

Bij de Jelies staat er een dagje uit op de planning. En, traditie is traditie! Ieder Urker gezin moet natuurlijk een dagje weg zijn geweest met de veerboot van Urk naar Enkhuizen.

In Boskoop is de schoolvakantie ook weer ten einde gekomen. Vooral voor Anne wordt het, een heel spannende dag. Zij gaat voor het eerst naar de basisschool. Ook Olav moet eraan geloven en gaat naar de peuterspeelzaal maar is moeder Linda hier wel klaar voor?

'Een Huis Vol', dinsdag 29 december om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.