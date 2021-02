D66-lijsttrekker Sigrid Kaag in 'WNL Op Zondag'

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is te gast bij Rick Nieman. In aanloop naar de verkiezingen ontvangt Rick Nieman de lijsttrekkers. Wat is hun plan met het land en wat zijn hun ambities.

Oud-Kamerlid en zorgadviseur Sabine Uitslag en voedingshoogleraar Jaap Seidell zijn te gast in 'WNL Op Zondag'. Deze week pleitte een aantal organisaties voor een suikertaks en wettelijke maatregelen tegen ongezond eten. Heeft dat zin?

Publicist Simon Rozendaal is te gast in 'WNL Op Zondag'. De wetenschapsjournalist van Elsevier Weekblad vertelt over zijn bundel Welkom in de Paniekfabriek, waarin hij kanttekeningen zet bij de klimaatmaatregelen.

Campagnestrateeg Frits Huffnagel is te gast bij Rick Nieman. Het verkiezingsreces is ingegaan, politieke partijen gaan vanaf dit weekend volop campagnevoeren. Op wie moeten we letten?

