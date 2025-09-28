Cursisten 'Kamp van Koningsbrugge' testen camouflagejas uit

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Een ghilliesuit is een camouflagejas die snipers zelf maken. Dat daar aardig wat uren werk in zit, weten de cursisten inmiddels. Ze kregen namelijk, lang voordat ze in Suriname kwamen, de opdracht om deze zelf thuis te fabriceren. Of ze beasting-proof zijn ondervinden ze aan den lijve in de Surinaamse jungle. Vervolgens start een uitzichtloze mars in hun eentje op de oude spoorlijn van ergens naar nergens.

