Cursisten 'Kamp van Koningsbrugge' testen camouflagejas uit

zondag 28 september 2025
Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Een ghilliesuit is een camouflagejas die snipers zelf maken. Dat daar aardig wat uren werk in zit, weten de cursisten inmiddels. Ze kregen namelijk, lang voordat ze in Suriname kwamen, de opdracht om deze zelf thuis te fabriceren. Of ze beasting-proof zijn ondervinden ze aan den lijve in de Surinaamse jungle. Vervolgens start een uitzichtloze mars in hun eentje op de oude spoorlijn van ergens naar nergens.


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 29 september om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 29 september 2025 om 20u35  »
NPO 1
Een ghilliesuit is een camouflagejas die snipers zelf maken. De cursisten kregen, voordat ze in Suriname kwamen, de opdracht om deze zelf thuis te fabriceren. Zijn ze beasting-proof?
Zaterdag 4 oktober 2025 om 10u30  »
NPO 1
Een ghilliesuit is een camouflagejas die snipers zelf maken. De cursisten kregen, voordat ze in Suriname kwamen, de opdracht om deze zelf thuis te fabriceren. Zijn ze beasting-proof?
Maandag 6 oktober 2025 om 20u35  »
NPO 1
De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Persbericht AVROTROS
https://avrotros.nl/
