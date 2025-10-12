Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Kijkcijfers: donderdag 9 oktober 2025

Cursisten gaan nacht bivakkeren in 'Kamp van Koningsbrugge'

zondag 12 oktober 2025
Foto: © AVROTROS 2025

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Hoe genadeloos de Surinaamse jungle is, wordt haarscherp duidelijk als de cursisten de opdracht krijgen met elkaar een nacht te bivakkeren. Na dagen zonder noemenswaardige slaap is het energieniveau van de meesten nogal laag. Hoe overleven ze de nacht? Zijn ze in staat om gezamenlijk een eerste, echte tactische opdracht uit te voeren?


'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 13 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kamp Van Koningsbrugge op tv
Maandag 13 oktober 2025 om 20u34  »
NPO 1
Hoe genadeloos de Surinaamse jungle is, wordt duidelijk als de cursisten de opdracht krijgen met elkaar een nacht te bivakkeren. Na dagen zonder noemenswaardige slaap is het energieniveau laag.
Zaterdag 18 oktober 2025 om 09u35  »
NPO 1
Hoe genadeloos de Surinaamse jungle is, wordt duidelijk als de cursisten de opdracht krijgen met elkaar een nacht te bivakkeren. Na dagen zonder noemenswaardige slaap is het energieniveau laag.
Maandag 20 oktober 2025 om 20u34  »
NPO 1
Voor Lisa, Aart, Hannah, Youri, Ruben en Tessa staat de allereerste tactische missie op het programma. Ze moeten midden in de jungle een mogelijke vijand zien te detecteren.

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Reizen Waes: De Bucketlist' (VRT 1)

Tom laat een heel andere kant van de Filipijnen zien. Ver weg van de hagelwitte stranden en het massatoerisme op de vele eilanden ontdekt Tom het harde leven in de miljoenenstad Manila, belandt hij op een traditioneel massahuwelijk en leert hij wat zogenaamde vogelnestsoep is. Als kers op de taart laat Tom zelfs z'n eerste tattoo zetten door een 106 (!)-jarige vrouw.

'Reizen Waes: De bucketlist', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Over mijn lijf
    06:00
    In bed met Olly
  • 08:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 14:00
    Tik Tak
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:45
    Liefde voor muziek
    05:45
    Heidi
  • 13:35
    Rich Kids Go Skint
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:55
    The Fast and the Furious: Tokyo Drift
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    10:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:55
    A Christmas Cruise
    01:25
    Joe
  • 10:00
    Joe
    02:10
    Geen uitzending
  • 13:00
    Achter de schermen
    02:15
    De Tafel van de Week
  • 13:30
    CSI: New York
    02:30
    Geen uitzending
  • 13:55
    Cops
    03:00
    The First 48
  • 13:45
    Blind Gekocht NL
    07:50
    De Gezonde Goesting
  • 13:40
    Homicide: Hours to Kill
    07:40
    Snapped
  • 13:39
    Logistics TV
    04:22
    Herhalingslus
  • 14:01
    Wonen
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    De Eregast
    02:40
    Likoké on Tour
  • 13:05
    Midsomer Murders
    02:20
    The Great British Bake Off
  • 13:45
    Storage Wars
    07:15
    Flip This House
  • 13:15
    NOS Studio Sport Live
    02:15
    NOS Journaal
  • 14:00
    Kijken met Caspers
    08:00
    BinnensteBuiten
  • 13:45
    Dance Academy
    07:55
    Dino Daan & Lucy