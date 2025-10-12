Cursisten gaan nacht bivakkeren in 'Kamp van Koningsbrugge'

De cursisten trainen, in samenwerking met het Nationaal Leger van Suriname, in de jungle in Suriname. Het tropische klimaat, de extreme luchtvochtigheid, dodelijke slangen, giftige spinnen en planten vormen extra risico's.

Hoe genadeloos de Surinaamse jungle is, wordt haarscherp duidelijk als de cursisten de opdracht krijgen met elkaar een nacht te bivakkeren. Na dagen zonder noemenswaardige slaap is het energieniveau van de meesten nogal laag. Hoe overleven ze de nacht? Zijn ze in staat om gezamenlijk een eerste, echte tactische opdracht uit te voeren?

'Kamp Van Koningsbrugge', maandag 13 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.