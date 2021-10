Crime+Investigation Channel highlights november 2021

De detectives David Quinn en Vince Velazquez hebben samen aan honderden moorden gewerkt; als deze twee een zaak onderzoeken, gaan de slechteriken naar de gevangenis. 'Homicide's Elite' bevat de meest verbijsterende, schokkende en hartverscheurende zaken waaraan Quinn en Velazquez in hun 50 jaar op straat hebben gewerkt.

Van het moment dat de 112-oproep binnenkomt tot elke wending, arrestatie en veroordeling neemt deze meeslepende serie kijkers in een rollercoaster met deze partners in crime mee.

HOMICIDE'S ELITE

vanaf 4 november, iedere donderdag om 21.00 uur

AMERICAN JUSTICE

vanaf 28 november, iedere zondag om 21.00 uur



Verteld door acteur Dennis Haysbert ('24', 'The Unit'), kijkt de vernieuwde en iconische American Justice naar recente strafzaken in de Verenigde Staten, via het spectrum van het strafrechtsysteem en vanuit de perspectieven uit de eerste hand van de betrokken aanklagers, advocaten, onderzoekers, slachtoffers en daders. De serie duikt in belangrijke misdaden die de afgelopen jaren zijn berecht, van processen die nationale krantenkoppen haalden tot aangrijpende minder bekende zaken, waarbij de onderzochte problemen relevant zijn. Elk verhaal onthult hoe het Amerikaanse rechtssysteem werkt en soms ook hoe het niet werkt. 'American Justice' is een van de originele documentaireseries over echte misdaad en werd oorspronkelijk 13 jaar op Crime+Investigation uitgezonden.

COURT CAM

vanaf 5 november, iedere vrijdag om 21.00 uur

Crime+Investigation's hitserie 'COURT CAM' keert terug voor een derde seizoen. Dit seizoen staan enkele van de meest verbluffende en emotionele momenten in de rechtszaal centraal, die op camera werden vastgelegd. 'COURT CAM' biedt een ongeëvenaarde toegang tot verbazingwekkende rechtszaalmomenten, van de meest spraakmakende processen tot indrukwekkende momenten in rechtbanken in het hele land. Of het nu gaat om angstaanjagende uitbarstingen, idiote beklaagden, verbazingwekkende dienstbaarheid of woedende rechters, de serie geeft kijkers een uitgebreid beeld van alle acties. Door de verwevenheid met interviews met rechters, getuigen, omstanders en slachtoffers, zitten kijkers op het puntje van hun stoel, terwijl Dan Abrams kijkers een eerste blik geeft op enkele van de meest verrassende rechtszaalmomenten.