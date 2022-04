Crime+Investigation Channel Highlights april 2022

Gepresenteerd en samengesteld door een van de bekendste journalisten van het VK, Dermot Murnaghan, verkent 'Killer Britain with Dermot Murnaghan' Britse moordverhalen vol intriges en huiveringwekkende verhaallijnen over moord en haat.

In elke aflevering vertelt Dermot Murnaghan over een zaak waarover hij heeft geschreven of die hij van dichtbij heeft gevolgd.

KILLER BRITAIN WITH DERMOT MURNAGHAN

Vanaf 11 april op maandag om 22.00 uur

De vijf moordverhalen worden verteld aan de hand van archiefbeelden en belangrijke interviews met degenen die het dichtst bij de zaak stonden, inclusief getuigenissen van familieleden van de slachtoffers en de opsporingsambtenaren die als eerste ter plaatse kwamen om getuige te zijn van de nasleep van de moorden.

SECRETS OF PLAYBOY

Vanaf 6 april op woensdag om 22.00 uur

Meer dan vier jaar na de dood van Hefner delen betrokkenen, collega's, leidinggevenden, Playmates en medewerkers van het merk het volledige verhaal over hoe het leven in de Playboy-wereld werkelijk was. Hugh Hefner was het toonbeeld van de seksuele revolutie en was een voorvechter van veel vooruitstrevende ideeën, maar achter de mooie verhalen gaat een veel donkerdere kant van het Playboy-imperium schuil. Deze serie draait om beschuldigingen van wangedrag gedurende tientallen jaren door Hugh Hefner en anderen die met hem en het Playboy-merk verbonden waren. Het merk leek vrouwen te vieren, maar creëerde een omgeving waar schandelijk gedrag floreerde, waaronder claims van aanranding en drugsmisbruik, terwijl prostitutie, zelfmoord en zelfs moord op de loer lagen. De serie onderzoekt hoe de Playboy-machine een machtige kracht was die, in het ergste geval, vrouwen manipuleerde binnen een giftige werkomgeving, hun het zwijgen oplegde, ze tegen elkaar opzette en de deur opende voor seksuele roofdieren. De tiendelige docuserie bevat archiefbeelden en exclusieve interviews met de voormalig directeur van Playmate Promotions Miki Garcia en de voormalige vriendinnen van Hugh Hefner; Holly Madison, Bridget Marquardt en Sondra Theodore. Ook voormalige Playmates Rebekka Armstrong, Susie Krabacher, Dona Speir, Tyla John en Cristy Thom, Bunny Mother PJ Masten en leden van Hefners team en vertrouwenspersonen delen ongehoorde verhalen.

CITY CONFIDENTIAL

Vanaf 19 april op dinsdag om 22.00 uur

Elke aflevering van een uur van 'City Confidential' vertelt het verhaal van één misdaad, het daaropvolgende onderzoek en het effect dat het had op een gemeenschap. In gesprekken met familie, vrienden, rechercheurs, journalisten en anderen die dicht bij de zaak staan, voegt de serie verhalen uit de eerste hand en archiefbeelden samen om de misdaad en de afloop ervan te onderzoeken. Van een afgezonderde Amish-boerengemeenschap en een universiteitscampus in Washington DC tot een luxe winkelgebied in Houston, de serie reist door de VS om een verscheidenheid aan misdaden te onderzoeken, de geschiedenis van de gemeenschap te ontdekken en uit te zoeken hoe deze misdaden blijvende gevolgen hadden voor de lokale bevolking.