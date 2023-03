Concertregistratie van Eefje de Vissers 'Bitterzoet Live'

Met twee shows in een uitverkocht Koninklijk Theater Carré sloot zangeres Eefje de Visser eind 2022 haar Bitterzoet Tour af. Regisseurs Michiel Venmans en Jaan Stevens maakten van de shows op 5 en 6 december de registratie Bitterzoet Live.

Het album Bitterzoet betekende in 2020 de definitieve doorbraak van Eefje de Visser; het werd dat jaar door zestig muziekcritici voor OOR’s Eindlijst verkozen tot beste album. Ook won ze twee Edisons, een 3FM Award, een BUMA Award in de categorie Alternatief, de 3voor12 Award voor beste Nederlandse album van het jaar, 3FM’s Schaal van Rigter en de Gouden Notekraker. Door NRC Handelsblad en VPRO werd ze verkozen tot beste act op Noorderslag.

Vanwege de pandemie moest De Visser haar Bitterzoet Tour vier keer verplaatsen, maar uiteindelijk speelde ze in 2022 in vele concertzalen en op festivalpodia. Ze werd door 3voor12 verkozen tot beste act op Pinkpop 2022. De drie jaar durende glorietocht van het album Bitterzoet kwam tot een apotheose in december 2022 in Carré in Amsterdam, waar Eefje de Visser met haar band en dansers voor de laatste keer de Bitterzoet Live Show bracht.

Regie: Michiel Venmans en Jaan Stevens

'Bitterzoet Live' (België, 2023, 80 min), vrijdag 31 maart om 21.15 uur bij de VPRO op NPO 3.