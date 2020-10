Commandant der Strijdkachten Rob Bauer bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

Foto: © Omroep WNL 2020

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is terug op de zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Vanaf 10.00 uur op NPO 1 met het laatste nieuws, brandende kwesties en prominente gasten.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken is te gast bij Rick Nieman. De bewindsvrouw roept innovatieve ondernemers op om technologische oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen. Hoe kan Nederland zich uit de crisis innoveren?

Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer is te gast bij Rick Nieman. Luitenant-admiraal Bauer is verkozen tot de nieuwe voorzitter van het Navo-Militair Comité. De defensiechef gaat zich inzetten voor de 3,2 miljoen militairen van het bondgenootschap.

Dit weekend bestaat het CDA precies 40 jaar en dat wordt groots gevierd. Staatssecretaris en campagneleider Raymond Knops en oud-partijleider Sybrand Buma over het roemruchte verleden van de partij en de toekomst van het CDA.

Emeritus hoogleraar Piet Emmer is te gast in 'WNL Op Zondag'. De toonaangevende historicus plaatst de ophef over roofkunst, slavernij en het koloniaal verleden in perspectief.

'WNL Op Zondag', zondag 11 oktober om 10.00 uur bij WNL op NPO 1.