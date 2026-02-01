Comedy Central maakt van februari de grappigste maand van het jaar

Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
zondag 1 februari 2026

Terwijl Nederland bibbert van de kou, serveert Comedy Central in februari de perfecte remedie tegen de winterblues. Vergeet de kou: deze maand staat in het teken van scherpe satire, geanimeerde chaos en bovennatuurlijke grappen.

Met onder andere de mijlpaal van 'Bob's Burgers' en de scherpe tong van Jon Stewart verandert Comedy Central saaie winterdagen in een non-stop lachfestijn.


THE TIGER’S APPRENTICE
TV-première: Op vrijdag 27 februari om 21.00 uur

Magie, lotsbestemming en… een pratende tijger: deze animatiefilm heeft het allemaal. Wanneer een doodgewone tiener ontdekt dat hij erfgenaam is van oude krachten, belandt hij in een avontuur vol actie en humor. 

BOB’S BURGERS – Seizoen 16
Première: Vanaf 6 februari elke vrijdag om 20.00 uur 

De Belchers zijn terug en vieren een mijlpaal: hun 300e aflevering. Verwacht dubbele afleveringen vol chaos, feestelijke flashbacks en grappen die sappiger zijn dan een dubbele cheeseburger.

THE DAILY SHOW
Elke maandag t/m donderdag om 23.30 uur

Jon Stewart is terug op zijn vertrouwde post. Gewapend met messcherpe humor en nul geduld voor politieke onzin, ontleedt hij de waanzin van de dag. Als het nieuws je laat huilen, zorgt Jon dat je weer lacht… en dan keihard.

GHOSTS – Seizoen 5
Elke maandag om 20.30 uur

Sam en Jay hebben hun handen vol aan hun nogal aanwezige huisgeesten. In het nieuwe seizoen balanceren ze tussen ongemakkelijke huwelijksaanzoeken, eeuwenoude geheimen en zelfs mummies. Het is spooky, hartverwarmend en vooral heel grappig.

Weekend Comedy Nights
Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20.30 uur

Naast de wekelijkse premières is Comedy Central in het weekend de plek voor de grootste comedy-klassiekers. Plof op de bank voor topfilms zoals 'Eurotrip', 'Beavis and Butt-Head Do America', 'There’s Something About Mary', 'IF', 'Kingpin' en 'Zoolander 2'.


Persbericht Team ACE PR/Comedy Central
https://www.comedycentral.nl/
