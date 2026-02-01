Comedy Central maakt van februari de grappigste maand van het jaar
Terwijl Nederland bibbert van de kou, serveert Comedy Central in februari de perfecte remedie tegen de winterblues. Vergeet de kou: deze maand staat in het teken van scherpe satire, geanimeerde chaos en bovennatuurlijke grappen.
Met onder andere de mijlpaal van 'Bob's Burgers' en de scherpe tong van Jon Stewart verandert Comedy Central saaie winterdagen in een non-stop lachfestijn.
THE TIGER’S APPRENTICE
TV-première: Op vrijdag 27 februari om 21.00 uur
Magie, lotsbestemming en… een pratende tijger: deze animatiefilm heeft het allemaal. Wanneer een doodgewone tiener ontdekt dat hij erfgenaam is van oude krachten, belandt hij in een avontuur vol actie en humor.
BOB’S BURGERS – Seizoen 16
Première: Vanaf 6 februari elke vrijdag om 20.00 uur
De Belchers zijn terug en vieren een mijlpaal: hun 300e aflevering. Verwacht dubbele afleveringen vol chaos, feestelijke flashbacks en grappen die sappiger zijn dan een dubbele cheeseburger.
THE DAILY SHOW
Elke maandag t/m donderdag om 23.30 uur
Jon Stewart is terug op zijn vertrouwde post. Gewapend met messcherpe humor en nul geduld voor politieke onzin, ontleedt hij de waanzin van de dag. Als het nieuws je laat huilen, zorgt Jon dat je weer lacht… en dan keihard.
GHOSTS – Seizoen 5
Elke maandag om 20.30 uur
Sam en Jay hebben hun handen vol aan hun nogal aanwezige huisgeesten. In het nieuwe seizoen balanceren ze tussen ongemakkelijke huwelijksaanzoeken, eeuwenoude geheimen en zelfs mummies. Het is spooky, hartverwarmend en vooral heel grappig.
Weekend Comedy Nights
Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20.30 uur
Naast de wekelijkse premières is Comedy Central in het weekend de plek voor de grootste comedy-klassiekers. Plof op de bank voor topfilms zoals 'Eurotrip', 'Beavis and Butt-Head Do America', 'There’s Something About Mary', 'IF', 'Kingpin' en 'Zoolander 2'.
https://www.comedycentral.nl/
Meer artikels over Comedy Central NL
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Alles in orde!' met Danira Boukhriss Terkessidis nieuw op VRT 1
- Maandag start Malou Petter als nieuwe presentatrice van 'EenVandaag'
- 'Karrewiet' en Pommelien Thijs grote winnaars op het 'Gala van de Gouden K’s 2025'
- Deze kinderen maken het verschil: dit zijn de nominaties voor de KRO-NCRV's Lief gebaar Award
- 'Becoming Meewis': waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten in een tweesterrenkeuken
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In februari bij Film1 Premiere en Film1 on demand
- Nieuwe series, films en padel bij CANAL+ en CANAL+ Action in februari
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Comedy Central maakt van februari de grappigste maand van het jaar
- Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, ‘t Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de kantine van FC Aalsmeer
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- 'Aan De Slag!' wint Gouden RadioRing 2025
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.