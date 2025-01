'Close Up: Het universum van Klaas Gubbels' zondag op NPO Start

'Ik heb altijd zo'n sterke drang tot schilderen of tekenen. Je wil nog betere schilderijen maken dan je al maakt. En je wil nog bekender zijn dan je al bent.'

Al 60 jaar schildert Klaas Gubbels zijn geliefde koffiepotten. Wat maakt zijn werk zo tijdloos? En waarom is zijn populariteit, ook in China, alleen maar gegroeid?

Filmmaker Jan Louter kent Klaas Gubbels al ruim 45 jaar en is gefascineerd door zijn werk. Hij volgde Gubbels gedurende zijn 90e levensjaar in 2024, aan het werk in zijn atelier, in de smederij en tijdens het proces van een serie houtdrukken.

'Close Up: Het universum van Klaas Gubbels', 7 januari om 22.10 uur op NPO 2 en vanaf 5 januari te zien op NPO Start.