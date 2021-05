'Close Up'-documentaires over Hollywood survivors Jodie Foster en Leonardo DiCaprio

Jodie Foster (1962) en Leonardo DiCaprio (1974) hebben iets met elkaar gemeen: Beide acteurs zijn geboren en getogen in Los Angeles, de bakermat van de film, n ze begonnen al op heel jonge leeftijd met acteren. Maar de opvallendste overeenkomst is misschien wel dat ze zich beiden hebben weten te handhaven in de slangenkuil van Hollywood.

De typische problemen waarmee zoveel kind- en tienersterren te maken krijgen, wisten ze te vermijden. Jodie en Leonardo zijn niet verstrikt geraakt in stereotype rollen of ten prooi gevallen aan drugs- en drankverslavingen. In plaats daarvan hebben ze zichzelf steeds opnieuw weten uit te vinden. Daarbij schopte Jodie het tot filmproducent en -regisseur terwijl Leonardo uitgroeide tot misschien wel de meest gelauwerde acteur van zijn generatie.

Jodie Foster - Hollywood survivor

Jodie Foster geldt als een uniek fenomeen in Hollywood. Ze schopte het van zesjarig televisie-sterretje tot één van Hollywoods meest succesvolle filmactrices en vervolgens tot filmproducent en regisseur. Deze documentaire vormt een overzicht van haar werk- en privéleven. Zo is te zien hoe Foster de televisiewereld wist te verruilen voor de filmwereld dankzij haar spraakmakende rol als een tienerprostituée in Martin Scorsese's 'Taxi Driver'. En hoe zij zichzelf als jonge vrouw opnieuw uitvond met haar rol in 'The Accused' waarin ze een slachtoffer van verkrachting speelt die de confrontatie met haar verkrachters aangaat.

Ook is er aandacht voor een zware privéperiode als Jodie vanaf eind jaren tachtig onder druk wordt gezet om uit de kast te komen. Tijdens de uitreiking van de Golden Globes in 2013 greep ze de gelegenheid aan om kritiek te leveren op het feit dat je als beroemdheid blijkbaar niet meer zelf mag kiezen of je wel of niet uit de kast komt. Wie Foster's carrière overziet, kan niet anders dan concluderen dat ze een strijder is, zowel op het witte doek als daarbuiten.

Leonardo DiCaprio - Hollywood's golden boy

De documentaire volgt DiCaprio's carrière vanaf het prille begin, waarbij meteen duidelijk werd dat hij een uitzonderlijk talent is, die niet terugdeinst voor moeilijke of onsympathieke rollen. Zijn artistieke keuzes worden toegelicht door regisseurs die met hem werkten en door filmexperts, geïllustreerd met clips uit zijn films.

Leonardo DiCaprio was pas 20 jaar oud toen hij in 1994 een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol van jongetje met een geestelijke beperking in 'What's eating Gilbert Grape'. In de jaren die volgden werd DiCaprio gebombardeerd tot tieneridool en Hollywood's golden boy dankzij zijn rollen in 'Titanic' en 'Romeo + Juliet'. Zijn imago als serieuze acteur raakt overschaduwd en de overdadige aandacht maakt hem mediaschuw.

Desondanks wist hij aan het roer van zijn carrière te blijven en oogstte hij op latere leeftijd weer grote successen in zware, serieuze rollen zoals die van de excentrieke, steenrijke Howard Hughes in 'The Aviator' en de sadistische slavenhouder in 'Django Unchained'. Voor zijn rol in 'The Revenant' kreeg hij in 2016 eindelijk een Oscar.

'Close Up: Jodie Foster - Hollywood survivor', woensdag 19 mei om 23.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.

'Close Up: Leonardo DiCaprio - Hollywood's golden boy', woensdag 26 mei om 23.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.