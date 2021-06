'Close Up'-documentaire over Igone de Jongh op NPO 2

In september 2019 beëindigt prima ballerina Igone de Jongh vrij plotseling haar carrière bij het Nationale Ballet. Na een leven van vrijwel elke dag dansen, gaapt plotseling de leegte.

Regisseur Simone de Vries filmde Igone voor deze AVROTROS 'Close Up'-documentaire in het eerste moeilijke jaar nadat ze gestopt is. Terwijl De Jongh terugblikt op haar lange loopbaan en zoekt naar nieuwe artistieke wegen, komt ook een grotere vraag de orde. Want waarom heeft zij eigenlijk een niet te stillen verlangen naar dansen?

Een nieuw begin

Het valt Igone de Jongh in 2019 niet gemakkelijk om afscheid te nemen van het Nationale Ballet, het gezelschap waaraan ze sinds haar zestiende verbonden was. Toch wordt haar op dat moment ook iets duidelijk, namelijk hoeveel het publiek van haar houdt. Dat inzicht vormt het zaadje voor een nieuw begin in een verder allesbehalve eenvoudige periode van 'leegte', waarin alle vertrouwde structuren wegvallen. De Jongh verhuist met haar echtgenoot Thijs Römer naar de polder. Ze probeert haar dansroutine in haar eentje vol te houden, in een leeg dorpshuis tussen de opgestapelde stoelen en de fanfare spullen.

Andere uitingsvormen

Toch weet Igone dat ze dóór wil met dansen en optreden, maar dan in een andere vorm. Het idee ontstaat om een voorstelling te maken waarin ze niet alleen danst, maar ook het gesprek aan zal gaan met de mensen in de zaal. Het is in alle opzichten spannend en nieuw. Voor het eerst in haar leven draagt De Jongh zélf de verantwoordelijkheid voor een voorstelling. Bovendien gaat ze op zoek naar een voor haar geheel nieuwe manier van zich uitdrukken, namelijk via haar eigen stem.

Eeuwige toewijding

De documentaire 'Igone - En als beloning zweef je' toont hoe Igone's voorstelling langzaam vorm krijgt. We zien haar repeteren met dansers Marijn Rademaker en Thiago Bordin en in gesprek met regisseur Ruut Weismann. In de loop van het proces reflecteert De Jongh op haar lange carrière en op het 'waarom' van haar verlangen om te dansen. In unieke home movies - gefilmd door haar grootvader - zien we de jonge Igone opgroeien in de balletwereld, met als voornaamste constanten haar intense liefde voor haar langdurig zieke moeder en een eeuwige toewijding aan de dans.

Deze documentaire is een coproductie van AVROTROS en Talent United / Paul Ruven

'Close Up: Igone de Jongh - en als beloning zweef je', woensdag 9 juni om 23.00 uur bij AVROTROS op NPO 2.