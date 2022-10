Chris' wereld stort in in 'Oogappels'

Tijdens een etentje bij Merel thuis blijken Hansje en Maarten goed met elkaar overweg te kunnen. Omdat het nog niet echt storm loopt in de strandloods, stellen Ingrid en Maria voor om een seventiesfeest te organiseren.

Lieke heeft besloten om archeologie te gaan studeren en is druk op zoek naar een kamer. Als Chris te horen krijgt dat hij niet is aangenomen op de Rietveld stort zijn wereld in. Danny worstelt ermee dat Kim steeds afhankelijker van hem wordt en op het seventiesfeest loopt Fabie haar fysiotherapeut Willem tegen het lijf.

'Oogappels', woensdag 19 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.