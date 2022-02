Chris De Stoop, Aleid Truijens en Gerda Blees in 'Brommer op Zee'

Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. In deze aflevering spreken zij Chris De Stoop, Aleid Truijens en Gerda Blees.

Deze zondag is de Vlaamse auteur Chris De Stoop (1958) te gast. Wilfried en Ruth spreken hem over zijn laatste boek Hemelrijk. De Stoop onderzoekt hoe de pandemie woedde in woonzorgcentra in Vlaanderen. Hij focust op het verhaal van mantelzorger Guido, die onterecht werd beschuldigd een superspreader van corona te zijn. Daartegenover zet De Stoop zijn eigen ervaring als mantelzorger in 'gewone' tijden.

Aleid Truijens (1955) schreef de langverwachte biografie van Hella S. Haasse. De Volkskrant-journalist werd in 2013 gevraagd door de uitgever en de dochters van Haasse. In Leven in de verbeelding, Hella S. Haasse 1918 – 2011 krijgen we een beeld van de mens achter de publieke figuur. Een vrouw die leefde naar de conventies van haar tijd en tegelijkertijd bouwde aan een indrukwekkend oeuvre. Eerder verscheen van Truijens de veelgeprezen biografie van F.B. Hotz.

Schrijver en dichter Gerda Blees (1985) neemt plaats in het schrijfhok. Ze is bekend van haar debuut Wij zijn licht, waarmee ze in 2021 de Literatuurprijs van de Europese Unie en de Nederlandse Boekhandelsprijs won. Stefan Hertmans (1951) trapt de Brommer op zee boekenclub van februari af, waar deze maand samen met Hertmans zijn Oorlog en Terpentijn gelezen wordt. En Joris van Casteren (1976) ging op pad naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de IJssel.

'Brommer Op Zee', zondag 6 februari om 19.25 uur bij de VPRO op NPO 2.