'Chateau Meiland'-special en verrassende persiflages in nieuw seizoen van 'De TV Kantine'

Het persiflageprogramma van het onafscheidelijke duo Carlo Boszhard en Irene Moors, trapt donderdag 27 februari af met een terugblik op 10 jaar 'De TV Kantine'', waarin de meest besproken scènes nog een keer de revue passeren.

Verder volgt er in het elfde seizoen een special over 'Chateau Meiland' en zijn er talloze Nederlandse programma’s die worden gepersifleerd.

In de tweede aflevering van het seizoen staat 'Chateau Meiland' centraal. In de 35 minuten durende special volgt de kijker de hysterische belevenissen van de immens populaire familie. Tout Bekend Nederland gaat nog één keer bij de familie in Frankrijk langs voordat ze weer terugkeren naar Nederland.

Ook worden er weer tal van Nederlandse programma’s gepersifleerd door Carlo & Irene en vele gastacteurs waaronder Elise Schaap, Ilse Warringa, Maarten Heijmans en Annick Boer. Andere programma's die gepersifleerd worden zijn: 'Married at First Sight', 'Sterren op het Doek', 'Ranking the Stars', 'De Beste Zangers' en 'The Masked Singer'. BN'ers die nagedaan worden zijn onder anderen Ryanne van Dorst, Özcan Akyol, Britt Dekker, Anny Schilder, Ajax trainer Erik ten Hag en Talpa mediaondernemer John de Mol.

De gastrollen zijn Rogier & Frank, Jeroen van der Boom, Alain Clark, Glennis Grace, Nienke Plas, Fred van Leer, Jan Versteegh, Vivienne van den Assem, Gerard Ekdom en vele anderen.

'De TV Kantine', vanaf donderdag 27 februari om 20.30 uur bij RTL4.