Chaos en irritatie maandag in 'Strijders'

Oud-commando's Ray Klaassens en Dai Carter nemen het tegen elkaar op onder het toeziend oog van presentator Jeroen van Koningsbrugge. Ray en Dai zetten alles op alles om hun eigen team naar de overwinning te loodsen in een ultiem militair kampioenschap.

Zowel team Ray als team Dai zijn een teamlid kwijt, dus het is 10 tegen 10. Bij de eerste opdracht mogen ze elkaar letterlijk in de wielen zitten, door tegenstanders op non-actief te zetten. Beide teams moeten een kar bouwen van ijzeren palen en ongelijke wielen. Deze zware constructie moet over een onbekende afstand worden voortgetrokken. Chaos en irritatie is het gevolg. Voor de tweede opdracht is het vooral belangrijk om er vol voor te gaan. Murderball, oftewel rugby in zijn meest heftige vorm. Welk team zet de winst op zijn naam? Wie moet er naar Terminus?

'Strijders', maandag 21 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.