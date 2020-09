Chantal Janzen is terug met nieuw seizoen 'Chantal komt Werken'

Vanaf donderdag 3 september start het nieuwe seizoen van 'Chantal komt Werken' bij RTL 4. Voor het programma trekt Chantal Janzen door het hele land om de meest uiteenlopende beroepen uit te oefenen.

Onbekende, hardwerkende mensen nodigen haar uit om een dag in hun werkschoenen te staan en werkelijk alle facetten van het beroep te ervaren. Zoals we van Chantal gewend zijn beschouwd ze deze voor haar nieuwe werelden op haar eigen kenmerkende wijze. Ze helpt de hoofdpersonen in het programma bij hun werkzaamheden en laat zien waar zij in hun specifieke werkvelden op dagelijkse basis mee te maken krijgen.

'Het blijft bijzonder om voor Chantal komt Werken te mogen meedraaien met zo veel gepassioneerde mensen. Dit seizoen was voor mij vele malen pittiger en heftiger dan de eerste reeks. Ik ben er heel trots op dat ik zoveel uiteenlopende beroepen heb mogen ervaren. Het is een indrukwekkend, emotioneel en tegelijkertijd ook weer humoristisch nieuw seizoen geworden', aldus Chantal Janzen.

Voor het nieuwe seizoen van de populaire serie staat Chantal weer middenin de maatschappij. Zo komen onder andere een ambulance verpleger, kantinemedewerker, uitvaartbegeleider, kapper, verloskundige, circusartiest, conductrice, horeca medewerker, dierenarts, wijkagent en kraamverzorgster aan bod. Iedereen heeft een inspirerend verhaal en is vooral trots op het werk dat zij doen.

In de eerste aflevering is te zien hoe Chantal aan de slag gaat bij de het Korps Mariniers. Ze wordt meegenomen naar hun kazerne in Texel en meteen in het diepe gegooid tijdens een intensieve oefening voor een heftige gijzelingssituatie. Ook maakt ze een indrukwekkende werkdag mee als uitvaartbegeleider. Een ervaring die Chantal naar eigen zeggen nooit meer zal vergeten.

'Chantal komt Werken' wordt geproduceerd door &C Media en is vanaf donderdag 3 september wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.