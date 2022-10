'CHANSONS!!' trekt naar de Quartier Latin in Parijs

Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps ontmoeten de Nederlandse chanson-zanger Dave, een grootheid in Frankrijk. Hij vertelt over Gilbert Bécaud, misschien wel de meest succesvolle chansonnier.

Ook gaan ze op zoek naar het zwembad van Claude Francois, een uur buiten Parijs. Daar schreef hij het lied ‘Comme d’Habitude’, dat uiteindelijk als ‘My Way’ de hele wereld over zou gaan. En Matthijs en Rob zoeken in het Quartier Latin van Parijs naar de jazzkroeg waar Nina Simone haar brood verdiende met onder meer het vertolken van ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel.

'CHANSONS!!', zondag 16 oktober om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 1.