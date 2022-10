'Changing the Game' volgt drie jonge transgendersatleten op weg naar de top

Deze urgente en ingetogen sportdocumentaire belicht transgenderinclusie van drie jonge topatleten in de Verenigde Staten.

We volgen drie middelbare school-atleten: Sarah, Nadraya en Mack tijdens sportwedstrijden en in hun persoonlijke leven als transgendertieners.

Sarah, afkomstig uit New Hampshire, is een skiër en actief in de lokale politiek. Andraya is een hardloper uit Connecticut, zij neemt openlijk deel aan hardloopwedstrijden voor meiden. Centraal staat Mack Beggs, hij haalde het nieuws als winnaar van de Texas State Champion meisjes-worstelen: als jongen. De documentaire laat de emotionele en intieme realiteit zien van deze transgendertieners wiens leven zich afspeelt te midden van het debat over transgenderidentiteit.

'Changing the Game', zondag 16 oktober om 20.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 3.