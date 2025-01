CDA-partijleider Henri Bontenbal bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn deze week de gasten:

CDA-partijleider Henri Bontenbal

Zondagmorgen is fractievoorzitter Henri Bontenbal van het CDA te gast bij Rick Nieman. De voorman van de christendemocraten gaat in gesprek over de actuele politiek en de kunst van het oppositie voeren.

Schrijver Leon de Winter

Afgelopen week werd de Amerikaanse politicus JD Vance geïnaugureerd als de nieuwe vicepresident van de Verenigde Staten. Schrijver en filmmaker Leon de Winter schetst een portret van deze bijzondere politicus.

Hoogleraar David Smeulders

President Donald Trump kondigde een nationale energienoodtoestand af, er mag weer geboord worden naar olie en gas. Moet ook in Nederland een energienoodtoestand worden uitgeroepen? Daarover hoogleraar energietechnologie David Smeulders van TU Eindhoven.

Hoogleraar Andrea Maier

In Hollywood zijn ze er dol op, films over de jacht op de eeuwige jeugd. Maar ook in de wetenschap wordt onderzoek gedaan naar het vertragen of zelfs terugdraaien van veroudering. Daarover te gast: professor Andrea Maier.

'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 26 januari om 10.00 uur op NPO 1.