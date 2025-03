Cartoon Network staat in maart in het teken van Girl Power

Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven belanden in gloednieuwe, komische avonturen, terwijl we zien hoe het leven er écht uitziet als tiener-superheld wanneer de cape afgaat.

Ga mee op avontuur met de 'Teen Titans Go!'-clan van maandag tot donderdag om 19.20 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Teen Titans Go!'

Vanaf 24 maart, van maandag tot donderdag om 19.20 uur

Girl Power Week

Vanaf 3 maart, elke weekdag om 17.30 uur en in het weekend om 10.30 uur

Cartoon Network zit boordevol girl power! Een geweldige special waarin de kracht van vriendschap en plezier centraal staat. Met de meest avontuurlijke, dappere, vastberaden en grappige vrouwelijke personages zoals Raven, Starfire, Kelsey, Nicole, Anais, Babs en nog veel meer.

De special bevat afleveringen met een meiden-thema uit verschillende shows zoals 'Craig of the Creek', 'Totally Spies!', 'The Amazing World of Gumball', 'We Bare Bears', 'Jellystone!' en 'Tiny Toons Looniversity'.

Beleef Girl Power Week van maandag tot zondag op Cartoon Network en HBO Max.