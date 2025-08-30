Cartoon Network maakt terug naar school gaan leuker dan ooit

Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
zaterdag 30 augustus 2025
Foto: © Cartoon Network/Media Tornado 2025

Drie jonge vrouwen uit Beverly Hills, Sam, Clover en Alex, leiden een dubbelleven als geheim agenten voor de World Organization of Human Protection (WOOHP).

'Totally Spies!'
Vanaf maandag 15 september, van maandag t/m donderdag om 17.50 uur


Ze worden binnengehaald door de voormalige leider van de organisatie, Jerry, die inmiddels met pensioen is. Hij heeft de leiding doorgegeven aan zijn dochter Zerlina. Gezamenlijk gaan ze op missie om ontevreden en maffe criminelen tegen te houden, die met hun plannen de wereld of de geheim agenten in gevaar brengen. De afleveringen volgen ook het dagelijkse leven van de meiden als universiteitsstudenten, hun relaties én de confrontaties met hun eeuwige aartsvijand Mandy.

Bereid je voor op meer actie, geweldige gadgets en geheime missies in gloednieuwe afleveringen van 'Totally Spies!', vanaf maandag 15 september om 17.50 uur op Cartoon Network en HBO Max.

Terug naar school
Vanaf zaterdag 6 september, elk weekend om 11.15 uur

Bekijk de coolste terug naar school afleveringen op Cartoon Network!
Gumball en Darwin staan klaar voor nieuwe uitdagingen, en de Teen Titans bewijzen dat samen leren leuker is. De Looney Tunes geven les in stijl, waarbij Tiny Toons Looniversity je verwelkomt op de meest looney school. Clarence vindt het bijzondere in elke dag, en Craig herinnert je eraan dat elke dag een nieuw avontuur is.

Cartoon Network is helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar met je favoriete series. Maak je klaar om te leren, te lachen en in stijl terug naar school te gaan vanaf zaterdag 6 september om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Ster van de week'
Vanaf vrijdag 19 september, elke vrijdag om 18.15 uur

Kijk elke vrijdag naar Cartoon Network om de ster van de week te ontdekken. Vier de beste momenten van de Cartoon Network beroemdheden met een selectie van speciale afleveringen.

Laat je vanaf 19 september elke vrijdag om 18.15 uur verrassen op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Media Tornado
https://www.cartoonnetwork.nl/
