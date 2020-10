Cartoon Network highlights november 2020

Foto: Cartoon Network - © Media Tornado 2020

'The Fungies'! Ze leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen, spelen Fungiebal en hebben veel plezier! Maar Seth, een 10-jarig paddestoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier.

Hij houdt van wetenschap en onderzoek. Hij houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies. Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad! Maar Seth lost elk probleem dat hij creëert op ingenieuze wijze op met een eigenzinnige, emotionele zienswijze.

THE FUNGIES

VANAF 16 NOVEMBER

Doordeweeks om 16.20 uur

WAT BEREN LEREN: De Film

ZATERDAG 28 NOVEMBER OM 09.50 UUR

De wereld van Grizz, Panda en IJsbeer staat op zijn kop wanneer Trout, een inspecteur van de Dienst natuur- en faunabeheer, korte metten maakt met hun berenstreken. De beren vluchten naar Canada.

Kijk op zaterdag 28 november om 9.50 uur naar de tv-première van 'Wat Beren Leren: De Film', waarin je de beren volgt op avontuur in Canada!

TEEN TITANS GO!

VANAF 9 NOVEMBER

Doordeweeks om 17.25 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'TEEN TITANS GO!'. Kom erachter hoe het leven van een tiener-superheld er nou echt uitziet wanneer de cape eraf komt. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle hilarische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur, binnen en buitenshuis.

De gloednieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!' zie je vanaf 9 november doordeweeks om 17.25 uur, alleen bij Cartoon Network.