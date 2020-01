Cartoon Network highlights januari 2020

Beleef samen met Darwin de hoogtepunten van Gumball in 'De Wonderlijke Wereld van Gumball: Darwins Jaarboek', met gloednieuwe content.

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de bank doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL

VANAF 11 JANUARI

Elk weekend om 10.50 uur

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt.

OK K.O. LET'S BE HEROES

VANAF 20 JANUARI

Doordeweeks om 20.35 uur

De wereld is een knettergekke wedloop geworden! Om niet achter te raken, moet IEDERE LAATSTE PERSOON OP AARDE een held met superkrachten worden! Dit is een wereld waarin de prestaties van superhelden en gigantisch grote strijden een normaal onderdeel van de dag zijn. Maar zelfs in zo’n actievolle wereld, moeten helden ook nog steeds gewone dingen doen, zoals het behouden van een baan en naar de supermarkt gaan. Deze serie gaat over zo’n held… K.O.!

K.O. is de nieuwste medewerker bij het fantastische winkelcentrum voor helden met superkrachten: Lakewood Plaza Turbo. Hij werkt bij Gar’s Bodega, waar helden winkelen en schurken neervallen. Samen met zijn collega’s, de altijd in controle en coole Enid en de onwetende macho Radicles, is K.O. bezig met zijn zoektocht om de beste held allertijden te worden! Maar hij moet nog veel leren…

WINTER MARATHONS

t/m 5 januari elke dag om 11.20 uur

MARATHON

Kijk naar je favoriete afleveringen van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' en 'Teen Titans Go!' tijdens de Winter Marathons op Cartoon Network.

