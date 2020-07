Cartoon Network highlights augustus 2020

Oscar en Hedgehog rapen alle moed bij elkaar om zich door de mysteries en wonderen van hun magische zomerkamp te navigeren.

Daar waar kampleiders heksen zijn, paarden eenhoorns worden, en monsters onder het bed leven. Niet ieder zomerkamp biedt de mogelijkheid om te zwemmen met een pratende haai, onder het bed naar een ander universum te kruipen, of bevriend te raken met de maan, maar in 'Zomer Kamp Eiland' is alles mogelijk.

SUMMER CAMP ISLAND

VANAF 15 AUGUSTUS

Ieder weekend om 10.50 uur

Ga mee op kamp naar 'Zomer Kamp Eiland'! Seizoen 2 zie je vanaf 15 augustus ieder weekend om 10.50 uur, alleen bij Cartoon Network!

RICHARD'S SCHOOL TAKEOVER

VANAF 31 AUGUSTUS

Elke dag om 7.10 uur

GUMBALL SPECIAL

Het gaat er gek aan toe op Elmore Junior High, waar Gumball’s vader Richard de functie als hoofd van de school heeft overgenomen in de 'Gumball' special 'Richard Rommelt op School'.

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de bank doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een geniaal konijntje van 4 jaar oud; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de sterrenhemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt.

Vanaf 31 augustus elke dag om 7.10 uur, alleen bij Cartoon Network

DE KRACHT VAN 10

Elke dag om 20.35 uur

BEN 10 STUNT

Iedere week staat in het teken van een nieuwe alien uit 'Ben 10'!

De 10-jarige, energieke Ben Tennyson, die met zijn Omnitrix buitenaardse krachten oproept, zet ook dit keer verschillende situaties naar zijn hand. Samen met Gwen redt hij de wereld van vele vijanden en het kwaad.

'Ben 10' draait om actie, spanning en heel veel plezier, waarbij favoriete en gloednieuwe aliens hun opwachting maken. Samen met zijn nichtje Gwen en Opa Max weet deze onvervalste tiener keer op keer de dag te redden.

'De Kracht Van 10' zie je elke dag om 20.35 uur bij Cartoon Network!