Cartoon Network: highlights april 2020

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2019

De dag redden is supermakkelijk als je een superheld bent. Maar het kwaad bestrijden terwijl je goede cijfers op school moet halen én een sociaal leven wilt hebben?

'DC Super Hero Girls' zijn meer dan misdaadbestrijdende vriendinnen; ze zijn een uiteenlopende groep van toegewijde super tieners!

HIGHLIGHTS APRIL 2020

DC SUPER HERO GIRLS

VANAF 20 APRIL

Doordeweeks om 15.30 uur

Ze werken samen terwijl ze strijden in Metropolis en gaan tegelijkertijd de strijd aan om op te groeien. Deze geweldige tieners ontdekken altijd weer nieuwe manieren om hun krachten en capaciteiten onder controle te houden. Ze leren snel hoe ze moeten omgaan met de uitdagingen die komen kijken bij het leven van een tiener-superheld. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken.

Bekijk de gloednieuwe 'DC Super Hero Girls' afleveringen vanaf 20 april doordeweeks om 15.30 uur, alleen bij Cartoon Network!

GUMBALL WEEK

VANAF 10 T/M 16 APRIL

Elke dag om 6.00 uur

Zet je schrap voor een week bomvol met afleveringen van je favoriete show: ''Gumball'! Iedere dag, heel de dag, alleen bij Cartoon Network!

De familie Watterson is een doodgewone familie. Pap is een alledaags, roze konijn die zijn dagen thuis op de bank doorbrengt, terwijl Mam in een regenboogfabriek werkt. Hun kinderen zijn ook vrij gewoon – zo heb je Gumball, een blauwe kat met een gigantisch hoofd; Anais, een 4-jaar oud geniaal konijntje; en tot slot goudvis Darwin, het huisdier dat deel van de familie werd nadat er benen uit zijn lichaam groeiden.

Ster van de show is Gumball, die te maken krijgt met de proeven en beproevingen van iedere 12-jarige jongen – zoals achterna gezeten worden door een dolle T-Rex, onder de blote hemel moeten slapen nadat een robot zijn identiteit heeft gestolen, of zich verkleden als cheerleader en de split doen om indruk te maken op het meisje van zijn dromen. Kortom, de alledaagse dingen die we allemaal al eens hebben meegemaakt.

Je hoeft je niet te vervelen! Geniet dagelijks van je favoriete 'Gumball' afleveringen. Van 10 t/m 16 april zie je 'Gumball' elke dag vanaf 6.00 uur, bij Cartoon Network.

CRAIG OF THE CREEK

VANAF 27 APRIL

Doordeweeks om 8.55 uur

Craig is terug samen met zijn twee beste vrienden, Kelsey en JP in 'Craig van de Kreek''. Ze beleven avonturen in de Kreek, een verwilderd stukje natuur bij hun dorp. In en rond de Kreek vinden we een echte samenleving van kinderen.

In de afleveringen ontdek je nieuwe gebieden van de Kreek, ontmoeten nieuwe Kreek Kinderen elkaar, en komen Craig en zijn vrienden regelmatig in de problemen bij De Stomp, hun ontmoetingsplaats.

Kijk vanaf maandag 27 april naar de gloednieuwe afleveringen van 'Craig van de Kreek'. Doordeweeks om 8.55 uur, alleen bij Cartoon Network!