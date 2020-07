Carrie ten Napel presenteert het 'MAX Skûtsje Journaal'

Carrie ten Napel presenteert het 'MAX Skūtsje Journaal'

Het is een bijzonder jaar voor de SKS, de Sintrale Kommisje Skūtsjesilen; de organisator van het SKS Skūtsjesilen bestaat 75 jaar.

Dat zou groots gevierd worden. Helaas gaat het kampioenschap dit jaar niet door, in verband met het coronavirus. Maar gelukkig heeft MAX besloten om wél aandacht te besteden aan het skûtsjesilen. Er valt immers genoeg te bespreken en terug te blikken. Het 'MAX Skûtsje Journaal', live gepresenteerd door Carrie ten Napel, is van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 juli rond 17.20 uur te zien op NPO 1. Op maandag 27 en dinsdag 28 juli wordt de documentaire Het Ljouwerter Skûtsje om 17.20 uur op NPO 1, in twee delen, opnieuw uitgezonden.

Gedurende zeven afleveringen presenteert Carrie ten Napel op locatie het 'MAX Skûtsje Journaal'. Ze gaat langs op de locaties waar normaal de wedstrijden plaatsvinden en maakt daar verschillende reportages. Zo ontvangt Carrie elke dag een bekende Nederlander, die affiniteit heeft met Friesland en natuurlijk het skûtsjesilen. Arno Brok (Commissaris van de Koning van Friesland), Sipke Jan Bousema, Elske DeWall, Foppe de Haan, Tim Douwsma, Marit Bouwmeester en Henk Kroes komen langs. Ook worden er, in elke aflevering van het 'MAX Skûtsje Journaal', twee skûtsjes uitgelicht. Met de schippers blikt Carrie terug op hun, soms roemruchte, verleden. Van gevierde titels tot misgelopen kampioenschappen, averij en andere anekdotes. En wie zijn nou eigenlijk de mannen op die indrukwekkende skûtsjes?

Verder bijzondere reportages over skûtsjesilen in het algemeen. Welke beelden van het skûtsjesilen zijn er bijvoorbeeld te vinden in het Fries Film Archief? Klaas Jansma, skûtsjenestor, schrijver en radiocommentator voorziet de beelden van bijzondere anekdotes. Ook Age Veldboom is weer van de partij. De skûtsjekenner, schipper en oprichter van het Skûtsjemuseum in Earnewâld, vertelt dagelijks over de veranderingen die de schepen door de jaren heen hebben doorgemaakt. Op welke manier zijn het zeil, de mast, de lier en het beslag bijvoorbeeld geïnnoveerd? Commentator Eelke Dykstra duikt in het archief en bespreekt enkele bloopers uit de geschiedenis van het skûtsjesilen. Tot slot mooie reportages over verloren gewaande skûtsjes die tóch weer boven water komen, het Skûtsje Lûken (wedstrijd om skûtsjes vanaf de wal te trekken) en Friezen die hun eigen miniatuur modelskûtsje bouwen en tentoonstellen.

Carrie ten Napel: 'Dit jaar kunnen we helaas niet genieten van het SKS kampioenschap op de prachtige Friese meren. Toch ben ik heel blij dat we desondanks nieuwe afleveringen over het skûtsjesilen mogen maken. Want het 75-jarig bestaan van de SKS kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Ik heb erg veel zin om binnenkort weer naar Friesland af te reizen en daar mooie reportages te gaan maken.'

'MAX Skûtsje Journaal ', van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 juli (m.u.v. zondag 19 juli) rond 17.20 uur op NPO 1 .

'Het Ljouwerter Skûtsje' (deel 1 en 2), maandag 27 en dinsdag 28 juli om 17.20 uur op NPO 1.