Carrie ten Napel presenteert eerbetoon aan veteranen

Wie zijn de mannen en vrouwen die voor vrede en veiligheid op missie gaan? En wat is de impact van een missie op de rest van het leven?

Aan de vooravond van Nationale Veteranendag presenteert Carrie ten Napel traditiegetrouw Ode aan onze Veteranen. Ze gaat in gesprek met veteranen over hun bijzondere missieverhalen. Tijdens het programma worden de veteranen toegezongen door Roxeanne Hazes en het Luchtmacht Mannenkoor.

'Ode aan onze Veteranen' is te zien op vrijdag 27 juni om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.

Anders dan voorgaande jaren, waarbij Carrie ten Napel live op het Malieveld in gesprek ging met veteranen, is dit jaar historisch landgoed ‘Bronbeek’ het decor voor Ode aan onze Veteranen. Carrie laat zich in het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen rondleiden door de bewoners die indrukwekkende verhalen vertellen.

Ook gaat Carrie in gesprek met jongere veteranen die openhartig hun ervaringen delen over vredesmissies en gevechtsoperaties. Sergeant-majoor Tom Renhungang gaat als jonge man bij Korps Commandotroepen en vindt daar wat hij zoekt; saamhorigheid, broederschap en voor elkaar door het vuur gaan. Maar dan belandt hij in 2009 in Afghanistan in een intens vuurgevecht, waarbij zijn collega Kevin sneuvelt.

Saamhorigheid en verlies komt ook samen bij Eerste luitenant Johan van den Berg, die al vijftien keer op missie ging en als operatieassistent chirurgie tijdens de raketschoten zijn werk moest doen. Voor helikopterpiloot Kirsti van Pelt was haar eerste en enige missie voor de luchtmacht naar Bosnië een tijd om nooit te vergeten.

'Ode aan onze Veteranen' is een samenwerking tussen het Nationaal Comité Veteranendag en Omroep MAX.

Openingsceremonie 21e Nederlandse Veteranendag - zaterdag 28 juni om 11.00 uur bij MAX op NPO 2

De 21e Nederlandse Veteranendag wordt op feestelijke wijze geopend met een live ceremonie vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander en demissionair premier Schoof zijn hierbij aanwezig. Özcan Akyol verzorgt de presentatie in de Schouwburg. De openingsceremonie staat in het teken van bijzondere en indringende verhalen van veteranen. Die verhalen worden bezongen door solisten Lo van Gorp, Renée van Wegberg en Tim Akkerman. De muzikale omlijsting is in handen van de Marinierskapel der Koninklijke Marine onder leiding van majoor Erik van de Kolk.