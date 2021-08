Carrie ten Napel ontmoet Marion Koopmans en Jan Kluytmans in 'Nieuwe Gezichten'

In het programma 'Nieuwe Gezichten' gaat Carrie ten Napel langs bij artsen, virologen en microbiologen die we als gevolg van de coronacrisis hebben leren kennen. Wie zijn deze personen en wat was de invloed van de crisis en plotselinge bekendheid op hún leven?

Carrie probeert erachter te komen in persoonlijke gesprekken. In aflevering twee, zondag op NPO 1, gaat Carrie langs bij Marion Koopmans en Jan Kluytmans.

Wie virus zegt, zegt Marion Koopmans. Na haar studie Diergeneeskunde ontwikkelt ze zich tot één van de meest toonaangevende virologen in de wereld. Ze werkt vanuit het Erasmus MC als hoofd van de viruswetenschappen. Maar ze is ook adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie, ze adviseert de regering en reist naar Wuhan op zoek naar de oorsprong van het virus. Van dichtbij ervaart Marion de impact en gevolgen van haar eigen adviezen aan de regering. Tijdens de coronacrisis verschijnt ze veelvuldig in de media. En met succes, want ze wint de felbegeerde Machiavelliprijs, voor de manier waarop ze ons in begrijpelijke taal uitleg geeft over het virus. Carrie ontmoet haar thuis, samen met haar man Ad.

Ook ontmoet Carrie de man die als allereerste de noodklok luidde over corona in Nederland. Arts, microbioloog en OMT-lid Jan Kluytmans. Ze treft hem op zijn favoriete fiets- en wandelroute in Brabant, vlakbij de Belgische grens. Vriendelijk en eigenwijs, dat is Jan Kluytmans. Hij groeit samen met zijn twee broers op in Oisterwijk, waar zijn vader een succesvolle meubelzaak heeft. Maar Jan wil maar één ding: dokter worden. Hij specialiseert zich in de microbiologie. En als de coronacrisis voor veel mensen nog ver weg is, roep hij als eerste in Nederland hoe enorm het virus wordt onderschat. Met een berekening ontdekt hij, opnieuw als eerste, hoe wijdverspreid het virus is. Hij heeft een intens jaar beleefd, waarin hij rust vindt in duursport met zijn vrienden.

