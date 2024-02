Carnaval 2024 bij MAX: mooie optochten en feestgedruis in de straten 

Afgelopen weekend was het weer zover: het feestgedruis barstte los in verschillende delen van Nederland waar carnaval wordt gevierd.

Omroep MAX is er ook bij en doet in samenwerking met de regionale omroepen verslag van vijf optochten in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. De presentatie is in handen van Mascha de Rooij, het commentaar wordt verzorgd door Rob van de Laar.

MAX neemt dit jaar de kijker weer mee langs mooie optochten en de carnavalsgekte in de straten tijdens een van de grootste volksfeesten van Nederland. Mascha de Rooij: 'Al die prachtige zelfgemaakte praalwagens en mensen in gekleurde kostuums, het is geweldig om het allemaal van dichtbij te bekijken!'

Optochten in Breda, Groenlo, Heerlen, Oldenzaal en Tilburg

Dit jaar wordt er verslag gedaan van vijf optochten in vier provincies. De optocht in ut Kielegat – Breda - is een kleurrijk spektakel van carnavalswagens, kapellen, loopgroepen en ludieke duo’s. In het Gelderse Groenlo laten meer dan 1.111 deelnemers de bezoekers genieten van show, humor, theater, muziek en wagens. In Limburg is het rood, geel en groen wat de klok slaat met carnaval: de optocht van Heerlen is een kleurrijke stoet. Tilburg heet met carnaval Kruikenstad en daar heet de optocht, met vrolijk uitgedoste deelnemers, D’n Opstoet. Het is zeventig jaar geleden dat in Oldenzaal voor het eerst carnaval werd gevierd. Ook dit jaar trekt de Grote Twentse Carnavalsoptocht door de ‘Boeskoolstad’.

Over het carnaval in Breda maakte Omroep MAX ook de podcastserie 'Aan de zijde van de Prins', die te beluisteren is via de gratis NPO Luister-app.

'Carnaval 2024', dinsdag 13 februari om 16.05 uur bij MAX op NPO 1.