Cabaret-special 'BRUUD' van Ruud Smulders te zien bij BNNVARA

Ruud Smulders, de comedian die met zijn 'De Minuut van Ruud' drie keer per week het BNNVARA-programma 'De Vooravond' opvrolijkt met messcherpe en bizarre satire over de actualiteit gaat nu 40 keer zo groot met de tv-première van zijn cabaret-special 'BRUUD'.

40 minuten in het hoofd van Ruud

Ruud Smulders heeft met hard werken en goede grappen inmiddels een groot deel van Nederland om zijn vinger gewonden. Eerder zei 'De Vooravond' presentatrice Fidan Ekiz over de humor van de 33-jarige comedian: 'Ik vond het eerst écht niet leuk, maar opeens snapte ik het: we kijken gewoon in het hoofd van Ruud.' En dat is precies wat je krijgt. Vanaf de eerste minuut neemt Ruud je in rap tempo mee in komische gedachtenspinsels die al snel compleet escaleren in de meest absurde situaties. Hoe vaak kan je eigenlijk ongegeneerd met je voet wijzen? En wat is dat gekke gelaat als je oogcontact maakt met een vreemde? Geeft Ruud in deze special een oprechte kijk in zijn hoofd of is het maar show?

'Dit Was Het Nieuws', 'Hufterproof' en Dylan Haegens.

De kans dat je nog nooit een grap van Ruud Smulders hebt gehoord, is klein. De in het Gelderse Malden geboren comedian is vaste schrijver van 'Dit Was Het Nieuws'. Ook was hij op tv te zien in 'De Alpaca's' en 'Hufterproof', was hij sidekick bij diverse radioshows en brengt hij binnenkort zijn tweede rap-album De Melancholische EP uit op Spotify.

'BRUUD' is vrijdag 23 april om 22.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.