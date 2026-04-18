Kijkcijfers: woensdag 15 april 2026
Buitenlandminister Tom Berendsen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

zaterdag 18 april 2026

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, trendwatcher Farid Tabarki en BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe.

Ook te gast oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter.


Minister Tom Berendsen
Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman doet verslag van het werkbezoek aan de Verenigde Staten met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook sprak hij uitvoerig met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.   

Christianne van der Wal
BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe. De kosten voor de automobilist lopen steeds verder op. Van de hoge benzineaccijns en autobelastingen tot oplopende verkeersboetes.   

Mart de Kruijf en Tijmen Dokter
Welke paralellen kan je trekken tussen de militaire geschiedenis en de wereld van vandaag? Daarover oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter. Samen staan ze in het theater met de voorstelling Veldheren Historisch.

Trendwatcher Farid Tabarki
Terwijl de wereld zucht onder de energiecrisis, bereidt China zich voor op energieprojecten van de toekomst. Van een Chinese muur van zonnepanelen en thoriumreactoren tot de grootste waterkrachtcentrale ooit gebouwd, zo groot dat het de rotatie van de aarde beinvloed. Daarover trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist.  

'WNL Op Zondag', zondag 19 april om 10.00 uur op NPO1.


WNL op Zondag op tv
Zondag 19 april 2026 om 10u00  »
NPO 1
Te gast zijn minister Tom Berendsen over de relatie met de VS, Mart de Kruif en Tijmen Dokter over de Straat van Hormuz, Christianne van der Wal over energiemaatregelen en Farid Tabarki over de energiecrisis door de oorlog in Iran.
Maandag 20 april 2026 om 00u00  »
NPO 1
Te gast zijn minister Tom Berendsen over de relatie met de VS, Mart de Kruif en Tijmen Dokter over de Straat van Hormuz, Christianne van der Wal over energiemaatregelen en Farid Tabarki over de energiecrisis door de oorlog in Iran.

Dalgliesh - Seizoen 1 (DVD)
DVD
Yellowstone : De Complete Serie - DVD - Import
DVD
Flikken Gent - De Complete Collectie (Seizoen 1 t/m 10)
DVD
Persbericht Omroep WNL
https://wnl.tv/programmas/wnl-op-zondag/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Daar Zijn Beelden Van' (VRT 1)

Average Rob brengt beelden van enkele van zijn idolen mee, te beginnen met waaghals Tom Waes in 'Tomtesterom'. Ook beelden van 'Taboe' met comedian Philippe Geubels komen aan bod. Sander en Cato hebben het met Rob ook nog over zijn eigen wielerwedstrijd, de Turbocross. Ze leren hem ook een krachtpatser kennen die wel wat gemeen heeft met Rob zelf: tandacrobaat John Massis, die je gerust de Average Rob van de jaren 70 en 80 kan noemen.

'Daar Zijn Beelden Van', om 20.50 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Lentebeelden
    12:30
    De week van Bruzz
  • 10:00
    Lentebeelden
    16:55
    Eva Longoria: Searching for Mexico
  • 11:25
    Vos en Haas
    11:35
    Yetili vertelt
  • 09:55
    Geen uitzending
    12:00
    Blind Gesprongen
  • 10:00
    Geen uitzending
    13:35
    Emergency on Sunny Beach
  • 09:40
    Geen uitzending
    12:10
    The Irrational
  • 10:00
    Geen uitzending
    15:20
    Baywatch Hawaii
  • 09:00
    Geen uitzending
    15:50
    9-1-1
  • 10:00
    Joe
    15:15
    Geen uitzending
  • 11:25
    De wereld op je bord
    11:45
    Smossen Mag
  • 11:00
    So Help Me Todd
    14:15
    NCIS
  • 10:55
    Pawn Stars
    11:45
    Geen uitzending
  • 10:55
    Open Vuur
    11:40
    Sportfood
  • 11:10
    Forensic Factor: A New Era
    13:00
    Snapped
  • 11:22
    Z-Weekoverzicht
    11:55
    Trends Talk
  • 11:21
    Tooldokter
    12:00
    Request
  • 11:15
    Het Weekmenu
    12:05
    De Smaaktoerist
  • 11:00
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    11:55
    The Hardacres
  • 11:20
    Scrubs
    15:05
    Station 19
  • 11:25
    Het mooiste meisje van de klas
    12:20
    Sterren NL Top 25
  • 10:30
    Podium Klassiek
    11:40
    Leven na de dictatuur
  • 11:25
    Coop Troop
    11:35
    Herrie op zolder