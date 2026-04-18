Buitenlandminister Tom Berendsen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, trendwatcher Farid Tabarki en BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe.
Ook te gast oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter.
Minister Tom Berendsen
Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman doet verslag van het werkbezoek aan de Verenigde Staten met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook sprak hij uitvoerig met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.
Christianne van der Wal
BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe. De kosten voor de automobilist lopen steeds verder op. Van de hoge benzineaccijns en autobelastingen tot oplopende verkeersboetes.
Mart de Kruijf en Tijmen Dokter
Welke paralellen kan je trekken tussen de militaire geschiedenis en de wereld van vandaag? Daarover oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter. Samen staan ze in het theater met de voorstelling Veldheren Historisch.
Trendwatcher Farid Tabarki
Terwijl de wereld zucht onder de energiecrisis, bereidt China zich voor op energieprojecten van de toekomst. Van een Chinese muur van zonnepanelen en thoriumreactoren tot de grootste waterkrachtcentrale ooit gebouwd, zo groot dat het de rotatie van de aarde beinvloed. Daarover trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist.
'WNL Op Zondag', zondag 19 april om 10.00 uur op NPO1.
Kijktip van de dag
Average Rob brengt beelden van enkele van zijn idolen mee, te beginnen met waaghals Tom Waes in 'Tomtesterom'. Ook beelden van 'Taboe' met comedian Philippe Geubels komen aan bod. Sander en Cato hebben het met Rob ook nog over zijn eigen wielerwedstrijd, de Turbocross. Ze leren hem ook een krachtpatser kennen die wel wat gemeen heeft met Rob zelf: tandacrobaat John Massis, die je gerust de Average Rob van de jaren 70 en 80 kan noemen.
'Daar Zijn Beelden Van', om 20.50 uur op VRT 1.