Buitenlandminister Tom Berendsen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met 'WNL Op Zondag'. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Deze zondag te gast bij Rick Nieman onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, trendwatcher Farid Tabarki en BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe.

Ook te gast oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter.

Minister Tom Berendsen

Zondagmorgen is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsman doet verslag van het werkbezoek aan de Verenigde Staten met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook sprak hij uitvoerig met de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio.

Christianne van der Wal

BOVAG-voorzitter Christianne van der Wal over de auto als melkkoe. De kosten voor de automobilist lopen steeds verder op. Van de hoge benzineaccijns en autobelastingen tot oplopende verkeersboetes.

Mart de Kruijf en Tijmen Dokter

Welke paralellen kan je trekken tussen de militaire geschiedenis en de wereld van vandaag? Daarover oud-Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif en historicus Tijmen Dokter. Samen staan ze in het theater met de voorstelling Veldheren Historisch.

Trendwatcher Farid Tabarki

Terwijl de wereld zucht onder de energiecrisis, bereidt China zich voor op energieprojecten van de toekomst. Van een Chinese muur van zonnepanelen en thoriumreactoren tot de grootste waterkrachtcentrale ooit gebouwd, zo groot dat het de rotatie van de aarde beinvloed. Daarover trendwatcher Farid Tabarki van Studio Zeitgeist.

'WNL Op Zondag', zondag 19 april om 10.00 uur op NPO1.